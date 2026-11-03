Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
AntonelliGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus: acionista com lanterna na cabeça confunde Kimi Antonelli com Raikkonen

Juventus
Campeonato Italiano

Momento de show durante a assembleia de acionistas da Juventus

Casa Principal
Disney+ logo

Disney+

✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.

✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.

✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.

Preço inicialR$ 62,90 por mês
Jogos Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.

✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.

✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.

Preço inicialR$ 0,00
Próximas partidas
AZ

AZ

Liga Europa

05 de nov. de 2026

JUV

JUV

A assembleia de acionistas da Juventus desta manhã também teve um momento de show, com a participação do pequeno acionista Fabrizio Bava, que apareceu com uma lanterna de cabeça e mencionou (com um lapso) o novo campeão mundial de Fórmula 1: "Não façam como a Ferrari, que deixou Kimi Antonelli ir embora (chamado inicialmente de Raikkonen, nota da redação)".

  • "Invistam nos jovens", conclui Bava em sua fala, segundo o Gazzetta.it.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
AZ

AZ

Liga Europa

05 de nov. de 2026

JUV

JUV