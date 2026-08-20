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Emanuele Tramacere

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Juventus: a prioridade é a lateral, de Emerson a Shaw, todos os nomes

Juventus
Mercado da bola
Emerson Royal
C. Augusto
D. Raum
L. Shaw
A. Carreras
R. Ait Nouri

Para Luciano Spalletti, é preciso ter uma dupla de jogadores para cada posição, e a que ficou descoberta é justamente a de lateral (direito ou esquerdo, dependendo da função de Celik).

Enquanto aguarda as saídas de Jonathan David, Arthur Melo e possivelmente também de Teun Koopmeiners para os últimos reforços no meio-campo e no ataque, a Juventus segue se movimentando no mercado em busca de atender aos pedidos de Luciano Spalleti. A prioridade, antes de tudo em termos numéricos e depois técnicos, é certamente a de incorporar um lateral de origem, de preferência pelo lado esquerdo, que possa revezar ou substituir Cambiaso, cujo último ano não foi consistente.

Assim, ganham espaço nomes e negociações com perfis que vão do jovem promissor à opção mais confiável, até chegar a reforços de grande experiência. Confira todos os nomes.

  • Spalletti quer dois jogadores por posição

    As chegadas de Kolo Muani, Alajbegovic, Lucumi e Vicario praticamente completaram um elenco da Juventus que precisava de várias reformulações. Analisando o elenco completo (e considerando também todos os jogadores que hoje estão excedentes), existe apenas uma posição em que, ouvindo os pedidos de Spalletti, a Juventus aparece carente.


    "Precisamos melhorar essa dupla posição no elenco. Precisamos de mais jogadores que possam entrar na briga por uma vaga", disse o treinador após o amistoso interno reduzido com a Next Gen, e a única posição que ainda ficou vaga é a de lateral, possivelmente esquerdo.

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  • EMERSON, TRILHA "SIMPLES"

    A pista que pode se concretizar com mais facilidade é a que leva a Marselha, onde o clube francês enfrenta sérios problemas de Fair Play Financeiro e abriria de bom grado a uma saída de jogadores com salários pesados. Entre eles está Emerson Royal, ex-Roma e ex-jogador da seleção italiana, que conhece bem a Serie A e a Itália. Ao OM também foi proposto o empréstimo de Michele Di Gregorio, e a operação com uma troca de empréstimos pode ser concluída rapidamente.

  • A contratação de um jovem talento

    Entre os nomes mais "promissores", mas consequentemente menos vantajosos do ponto de vista econômico, está o de Rayan Ait-Nouri, não central no City de Maresca e que ficou no banco por 90 minutos durante o Community Shield perdido para o Arsenal.

    Depois, há Alvaro Carreras, não central para José Mourinho no Real Madrid, mas por quem se pagou muito para trazê-lo de volta à base após uma peregrinação entre Manchester United e Benfica há apenas um ano.

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  • O usado seguro e a oportunidade de última hora

    Agradam muito, mas hoje são considerados intocáveis, a menos que apareçam ofertas fora do mercado - que a Juventus não pode e não quer fazer - tanto David Raum, alemão nascido em 1998 e com contrato até 2027 com o Leipzig, quanto Carlos Augusto, que tem vínculo com a Inter até 30 de junho de 2028 e ainda não encontrou uma maneira de renovar seu contrato.

    A oportunidade no fim da janela pode, por outro lado, ser Luke Shaw, já quase um símbolo do Manchester United, que porém procura há tempos um substituto para ele e está a um passo de Alejandro Balde, hoje colocado na porta de saída pelo Barcelona. O espanhol abriria caminho para a saída do inglês, e a Juventus poderia aproveitar a oportunidade de última hora.

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