Juventus: a prioridade é a lateral, de Emerson a Shaw, todos os nomes

Enquanto aguarda as saídas de Jonathan David, Arthur Melo e possivelmente também de Teun Koopmeiners para os últimos reforços no meio-campo e no ataque, a Juventus segue se movimentando no mercado em busca de atender aos pedidos de Luciano Spalleti. A prioridade, antes de tudo em termos numéricos e depois técnicos, é certamente a de incorporar um lateral de origem, de preferência pelo lado esquerdo, que possa revezar ou substituir Cambiaso, cujo último ano não foi consistente.

Assim, ganham espaço nomes e negociações com perfis que vão do jovem promissor à opção mais confiável, até chegar a reforços de grande experiência. Confira todos os nomes.