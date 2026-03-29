Juventus, a lista dos jogadores indispensáveis para Spalletti: os intocáveis do elenco atual e os alvos para o mercado de transferências

Se dependesse apenas de Luciano Spalletti, apenas nove jogadores do elenco atual embarcariam na máquina do tempo de uma Juventus que, num futuro próximo, queira tentar voltar a ser vencedora. São os “indispensáveis” do técnico de Certaldo: nenhum dos goleiros atuais, dois zagueiros, quatro meio-campistas e três atacantes.





Nessa ordem, estamos falando de Gleison Bremer, Pierre Kalulu, Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Weston McKennie, Francisco Conceição, Dusan Vlajovic e Kenan Yildiz.





Isso, obviamente, não significa que todos os outros jogadores serão transferidos, pois entre as ideias de Spalletti e o que será o elenco da Juventus em 2026-27 há inúmeras variáveis: a classificação para a próxima Liga dos Campeões, em primeiro lugar, da qual dependerá o panorama da próxima janela de transferências da Bianconeri, e depois as ideias da diretoria, as oportunidades de mercado que surgirão e a vontade dos jogadores. No fim das contas, é provável que muitos dos “não indispensáveis” também possam permanecer na Continassa, e estamos falando de jogadores como Carlo Pinsoglio, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Fabio Miretti e Jeremie Boga.





Muito mais incerto, por outro lado, é o futuro de Michele Di Gregorio, Mattia Perin, Emil Holm, Juan David Cabal, Teun Koopmeiners, Vasilije Adzic, Filip Kostic, Edon Zhegrova, Arkadiusz Milik, Lois Openda e Jonathan David.