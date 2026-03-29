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cm grafica spalletti 2025 bianconero 16.9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus, a lista dos jogadores indispensáveis para Spalletti: os intocáveis do elenco atual e os alvos para o mercado de transferências

Juventus
Mercado da bola
Campeonato Italiano
L. Spalletti

O técnico da Juventus tem uma lista de jogadores do elenco atual dos quais nunca abriria mão. E quanto ao mercado...

Se dependesse apenas de Luciano Spalletti, apenas nove jogadores do elenco atual embarcariam na máquina do tempo de uma Juventus que, num futuro próximo, queira tentar voltar a ser vencedora. São os “indispensáveis” do técnico de Certaldo: nenhum dos goleiros atuais, dois zagueiros, quatro meio-campistas e três atacantes.


Nessa ordem, estamos falando de Gleison Bremer, Pierre Kalulu, Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Weston McKennie, Francisco Conceição, Dusan Vlajovic e Kenan Yildiz.


Isso, obviamente, não significa que todos os outros jogadores serão transferidos, pois entre as ideias de Spalletti e o que será o elenco da Juventus em 2026-27 há inúmeras variáveis: a classificação para a próxima Liga dos Campeões, em primeiro lugar, da qual dependerá o panorama da próxima janela de transferências da Bianconeri, e depois as ideias da diretoria, as oportunidades de mercado que surgirão e a vontade dos jogadores. No fim das contas, é provável que muitos dos “não indispensáveis” também possam permanecer na Continassa, e estamos falando de jogadores como Carlo Pinsoglio, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Fabio Miretti e Jeremie Boga.


Muito mais incerto, por outro lado, é o futuro de Michele Di Gregorio, Mattia Perin, Emil Holm, Juan David Cabal, Teun Koopmeiners, Vasilije Adzic, Filip Kostic, Edon Zhegrova, Arkadiusz Milik, Lois Openda e Jonathan David.

  • E SE CHEGAR A OFERTA IRREFUSÁVEL?

    Ao mesmo tempo, é igualmente óbvio que, mesmo entre os “indispensáveis”, possa haver algum jogador que, diante de eventuais ofertas consideradas imperdíveis pela diretoria e pela administração, possa ser negociado. Por exemplo: o que aconteceria no caso de uma oferta de 70 milhões por Bremer? Ou de 80 milhões por Conceição?De qualquer forma, a Juventus fará todo o possível para satisfazer Spalletti, deixando à sua disposição o núcleo de jogadores que ele considera indispensáveis para dar continuidade à sua aventura na Continassa e, se possível, torná-la vencedora no curto prazo.

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  • OS IMPERDÍVEIS DO MERCADO

    Além desses “indispensáveis” já presentes, cada um com sua situação específica (Vlahovic, por exemplo, está no fim do contrato e está negociando a renovação), há também aqueles que Spalletti considera contratações “indispensáveis”. O ex-técnico da Seleção Nacional quer, acima de tudo, trazer qualidade e experiência, e por isso está trabalhando junto com a diretoria na elaboração de uma lista de alvos que atendam a essas características.


    Os nomes são muitos, e já havíamos apresentado uma lista nos últimos dias, uma lista que se concentra neste momento (já que a classificação para a Champions ainda é muito incerta) principalmente em jogadores experientes que não custariam nada. E assim: Zeki Celik, nascido em 1997; Leonardo Spinazzola, nascido em 1993; Franck Kessie, nascido em 1996; Marcos Senesi, nascido em 1997; Xaver Schlager, nascido em 1997; Lorenzo Pellegrini, nascido em 1996; Antonio Rüdiger, nascido em 1993; Bernardo Silva, nascido em 1994; Robert Lewandowski, nascido em 1988; Leon Goretzka, nascido em 1995. Praticamente um time inteiro, e são todos nomes sobre os quais a Juventus está refletindo e ponderando. Com a adição do goleiro: Alisson Becker, nascido em 1992, cujo contrato expira daqui a um ano.


  • O ELENCO ATUAL DA JUVENTUS SEGUNDO SPALLETTI: INDISPENSÁVEIS E NÃO

    GOLEIROS

    NÃO SÃO INDISPENSÁVEIS

    Michele Di Gregorio

    Mattia Perin

    Carlo Pinsoglio


    ZAGUEIROS

    INDISPENSÁVEIS

    Gleison Bremer

    Pierre Kalulu

    Andrea Cambiaso


    NÃO INDISPENSÁVEIS

    Emil Holm

    Federico Gatti

    Lloyd Kelly

    Juan David Cabal


    MEIO-CAMPISTAS

    IMPERDÍVEIS

    Manuel Locatelli

    Khephren Thuram

    Weston McKennie


    NÃO INDISPENSÁVEIS

    Teun Koopmeiners

    Vasilije Adzic

    Filip Kostic

    Fabio Miretti


    ATACANTES

    INDISPENSÁVEIS

    Francisco Conceição

    Dusan Vlajovic

    Kenan Yildiz


    NÃO INDISPENSÁVEIS

    Edon Zhegrova

    Jeremie Boga

    Arkadiusz Milik

    Lois Openda

    Jonathan David


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