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cm grafica spalletti comolli 2025
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Juventus: a discussão entre Spalletti e Comolli na presença de Elkann por causa de Alisson. O descontentamento do técnico em relação à esposa do dirigente

Juventus
L. Spalletti
Campeonato Italiano

Surgem novos detalhes sobre a relação extremamente tensa entre o técnico da Juventus e o agora ex-diretor executivo francês

Após a troca entre Damien Comolli e Giovanni Carnevali no cargo de diretor executivo da Juventus, que será oficializada hoje pelo Conselho de Administração extraordinário da equipe, surgem novos detalhes sobre os motivos que levaram John Elkann a promover mais uma reviravolta no seio do clube.


O Corriere della Sera revela alguns bastidores, sobretudo sobre a convivência forçada entre o agora ex-diretor executivo e Luciano Spalletti, após uma temporada de atritos e desentendimentos. O técnico atribui a Comolli uma janela de transferências desastrosa em 2025, passada tentando contratar Kolo Muani e que terminou com as contratações fracassadas de Openda e David. O mal-estar se agravou em janeiro, quando Spalletti pediu, sem sucesso, um atacante e, em vez disso, teve que assistir à interrupção das negociações para a renovação de Vlahovic, segundo o Corriere.


  • A DISPUTA POR ALISSON

    A gota d’água foi a discussão que ocorreu diante dos olhos de Elkann, quando o técnico acusou Comolli de não ter concretizado a negociação envolvendo Alisson: a transação havia sido iniciada pelo própriotécnico, que conhece o goleiro desde a época da Roma, mas, mesmo nessa ocasião, a operação acabou não dando em nada. Além disso, segundo o Corriere della Sera, Spalletti desde o início não tolerou a intromissão da esposa turca de Comolli, a Sra. Selinay Gurgenc, presente não apenas à beira do campo antes de cada partida, mas também em áreas do estádio reservadas exclusivamente aos jogadores.


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  • A LIGAÇÃO

    o *Tuttosport* relata que houve uma ligação entre Elkann e Spalletti ontem. Segundo o jornal esportivo de Turim, Spalletti teria sido chamado diretamente por Elkann, que o teria tranquilizado e antecipado a ligação de Giovanni Carnevali. “Aposto em você, a nova temporada começa hoje”: essa teria sido a mensagem principal da ligação.