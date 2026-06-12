Juventus: a discussão entre Spalletti e Comolli na presença de Elkann por causa de Alisson. O descontentamento do técnico em relação à esposa do dirigente

Após a troca entre Damien Comolli e Giovanni Carnevali no cargo de diretor executivo da Juventus, que será oficializada hoje pelo Conselho de Administração extraordinário da equipe, surgem novos detalhes sobre os motivos que levaram John Elkann a promover mais uma reviravolta no seio do clube.





O Corriere della Sera revela alguns bastidores, sobretudo sobre a convivência forçada entre o agora ex-diretor executivo e Luciano Spalletti, após uma temporada de atritos e desentendimentos. O técnico atribui a Comolli uma janela de transferências desastrosa em 2025, passada tentando contratar Kolo Muani e que terminou com as contratações fracassadas de Openda e David. O mal-estar se agravou em janeiro, quando Spalletti pediu, sem sucesso, um atacante e, em vez disso, teve que assistir à interrupção das negociações para a renovação de Vlahovic, segundo o Corriere.



