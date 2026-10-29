Juventus, 13º ataque da Serie A: Kolo Muani e Woltemade são a pior dupla de todos os tempos?

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O pior dado do início desastroso de temporada da Juventus diz respeito ao ataque, que é apenas o 13º da Serie A em número de gols marcados, com 11. A Inter, equipe que mais marcou, já fez 25 gols. Pela Juventus, Zhegrova e Bremer marcaram 2 gols cada, enquanto Conceicao, Douglas Luiz, Gatti, Kolo Muani, Koopmeiners, Nico Gonzalez e McKennie fizeram 1 cada.

O dado sobre os atacantes é implacável: um gol entre os dois em nove rodadas, com Kolo Muani tendo marcado uma vez e Woltemade, nenhuma. Se continuarem assim, o francês e o alemão estarão a caminho de ser lembrados como a pior dupla de atacantes de todos os tempos da história da Juventus.

Na Liga Europa, por outro lado, as coisas vão melhor. Na competição, a Juventus marcou 9 gols em três partidas: Woltemade fez 3; Kolo Muani e Celik, 2 cada; Alajbegovic e Nico Gonzalez, 1 cada.

No campeonato, a fase ruim da Juventus na hora de marcar gols já se prolonga há anos, tanto que se pode falar em uma era do clube. Nos sete campeonatos posteriores ao último título da Serie A (2019-20), a Juventus nunca teve o melhor ataque da competição e só uma vez ficou entre os três primeiros (3º melhor ataque em 2025-26). Nas demais temporadas, ficou bem distante das primeiras posições.