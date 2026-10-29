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CM Grafica Juventus Kolo Muani Woltemade 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juventus, 13º ataque da Serie A: Kolo Muani e Woltemade são a pior dupla de todos os tempos?

Juventus
Campeonato Italiano
N. Woltemade
R. Kolo Muani

Os números de gols marcados pela Juventus são péssimos há sete temporadas.

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O pior dado do início desastroso de temporada da Juventus diz respeito ao ataque, que é apenas o 13º da Serie A em número de gols marcados, com 11. A Inter, equipe que mais marcou, já fez 25 gols. Pela Juventus, Zhegrova e Bremer marcaram 2 gols cada, enquanto Conceicao, Douglas Luiz, Gatti, Kolo Muani, Koopmeiners, Nico Gonzalez e McKennie fizeram 1 cada.

O dado sobre os atacantes é implacável: um gol entre os dois em nove rodadas, com Kolo Muani tendo marcado uma vez e Woltemade, nenhuma. Se continuarem assim, o francês e o alemão estarão a caminho de ser lembrados como a pior dupla de atacantes de todos os tempos da história da Juventus.

Na Liga Europa, por outro lado, as coisas vão melhor. Na competição, a Juventus marcou 9 gols em três partidas: Woltemade fez 3; Kolo Muani e Celik, 2 cada; Alajbegovic e Nico Gonzalez, 1 cada.

No campeonato, a fase ruim da Juventus na hora de marcar gols já se prolonga há anos, tanto que se pode falar em uma era do clube. Nos sete campeonatos posteriores ao último título da Serie A (2019-20), a Juventus nunca teve o melhor ataque da competição e só uma vez ficou entre os três primeiros (3º melhor ataque em 2025-26). Nas demais temporadas, ficou bem distante das primeiras posições.

  • O ATAQUE DA JUVENTUS NOS ÚLTIMOS SETE CAMPEONATOS

    Juventus 2026-27 (técnico Spalletti) - (nona rodada): 13º melhor ataque da Serie A, com 11 gols (a Inter lidera, com 25 gols)

    Juventus 2025-26 (técnicos Tudor e Spalletti): 3º melhor ataque da Serie A, com 61 gols (a Inter lidera, com 89 gols)

    Juventus 2024-25 (técnicos Motta e Tudor): 7º melhor ataque da Serie A, com 58 gols (a Inter lidera, com 79 gols)

    Juventus 2023-24 (técnico Allegri): 7º melhor ataque da Serie A, com 54 gols (a Inter lidera, com 89 gols)

    Juventus 2022-23 (técnico Allegri): 6º melhor ataque da Serie A, com 56 gols (o Napoli lidera, com 77 gols)

    Juventus 2021-22 (técnico Allegri): 11º melhor ataque da Serie A, com 57 gols (a Inter lidera, com 84 gols)

    Juventus 2020-21 (técnico Pirlo): 4º melhor ataque da Serie A, com 77 gols (a Atalanta lidera, com 90 gols)

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