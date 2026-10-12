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Jurrien Timber se empolga com disputa “incrível” com Ben White e fala sobre o pesadelo da lesão
Atleta da seleção da Holanda vê com bons olhos a concorrência no elenco
Timber vê com bons olhos a disputa com White pela titularidade na lateral direita, depois que problemas físicos recorrentes os impediram de competir diretamente pela posição. O defensor de 25 anos atuou apenas três vezes no campeonato nesta temporada, com seu tempo em campo cuidadosamente controlado após um período difícil no departamento médico. Ter o versátil holandês em plena forma física é um grande reforço para o time de Arteta na busca por se manter em mais uma acirrada disputa pelo título.
- Every Second Media
Lateral destaca determinação compartilhada por todo o grupo
Ao avaliar a disputa por uma vaga no lado direito, Timber afirmou que a concorrência entre os jogadores eleva o nível de todos para o bem da equipe. Em conversa com jornalistas após o apito final contra o Leeds United, ele fez questão de elogiar seu companheiro de equipe no Emirates Stadium: "Temos vários jogadores da mesma posição lesionados. Acho que, às vezes, é só falta de sorte. Estou feliz por estarmos de volta e em forma. Ben é um jogador incrível. Acho que ajudamos um ao outro a melhorar, o que também é importante para levar a equipe a um novo patamar."
Contratempos persistentes colocam à prova a resiliência mental
O zagueiro holandês admitiu que foi mentalmente desgastante acompanhar tudo de fora enquanto o Arsenal buscava títulos e a Holanda disputava a Copa do Mundo. Ao recordar aquele período difícil em conversa com jornalistas após a partida, Timber contou o que a experiência lhe ensinou: “É difícil. Isso faz você perceber a sorte que tem quando pode jogar, quando está em condições de jogo.
“É difícil quando seu time está lutando por algo tão importante e você não pode ajudar como gostaria. Também é um aprendizado, mas acho que a vida é assim. Consegui superar isso bem. Nós também conseguimos, ao nos tornarmos campeões, o que é incrível. Então, sou grato por estar de volta e em condições de jogo. Você percebe o valor disso quando não está.”
- Action Plus
Gigantes de Londres terão desafio continental
O Arsenal agora volta suas atenções para a Europa, já que recebe o Lille, da França, em sua segunda partida na Champions League, na terça-feira, 13 de outubro. A equipe de Arteta chega ao confronto confiante após somar 15 pontos em seis jogos e ocupar a segunda posição no campeonato nacional. Alternar seus laterais-direitos será fundamental para o técnico conciliar as ambições europeias com os compromissos na Premier League.
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