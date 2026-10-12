O zagueiro holandês admitiu que foi mentalmente desgastante acompanhar tudo de fora enquanto o Arsenal buscava títulos e a Holanda disputava a Copa do Mundo. Ao recordar aquele período difícil em conversa com jornalistas após a partida, Timber contou o que a experiência lhe ensinou: “É difícil. Isso faz você perceber a sorte que tem quando pode jogar, quando está em condições de jogo.

“É difícil quando seu time está lutando por algo tão importante e você não pode ajudar como gostaria. Também é um aprendizado, mas acho que a vida é assim. Consegui superar isso bem. Nós também conseguimos, ao nos tornarmos campeões, o que é incrível. Então, sou grato por estar de volta e em condições de jogo. Você percebe o valor disso quando não está.”