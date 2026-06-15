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SaneGetty Images

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Julian Nagelsmann continua a defendê-lo: Leroy Sané volta a ser motivo de preocupação para a DFB

Copa do Mundo
Alemanha x Curaçao
Alemanha
Curaçao
L. Sane
J. Nagelsmann

Na vitória por 7 a 1 da seleção alemã sobre Curaçao, Leroy Sané mais uma vez não conseguiu marcar em uma partida de Copa do Mundo ou Eurocopa. Ele mesmo, porém, disse que não quer se pressionar.

Leroy Sané apareceu rapidamente, mas bem tranquilo, para a entrevista. Sua declaração após a vitória da Alemanha por 7 a 1 contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo não durou nem um minuto, mas Sané conseguiu transmitir o que queria dizer: apesar de alguns momentos infelizes, ele estava satisfeito.

  • O ponta do Galatasaray Istambul já disputou 13 partidas pela seleção nacional, mas ainda não conseguiu marcar nenhum gol — embora tenha tido mais duas excelentes oportunidades para isso no domingo. No entanto, ele disse depois que não está preocupado com a falta de gols: “Marcamos muitos gols, e era isso que importava. Para mim, o mais importante é que ganhamos.” Ele espera que seu gol aconteça “em breve”.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Julian Nagelsmann colocará Leroy Sané no time titular contra a Costa do Marfim?

    Mas também é verdade o que Lothar Matthäus observou: em uma equipe em que, de resto, tudo funcionou perfeitamente, Sane ficou “um pouco” aquém. Ele já está novamente enfrentando a velha discussão sobre se realmente tem lugar nessa equipe, para a qual só foi promovido devido às lesões de Serge Gnabry e Lennart Karl.

    Julian Nagelsmann poderia substituir Sane contra a Costa do Marfim, mantendo a posição, por Maximilian Beier ou Jamie Leweling; ele também poderia rodar Kai Havertz para a lateral, mas tudo isso é improvável. “Ele se empenhou muito, foi dedicado”, elogiou o técnico da seleção alemã. “Ele esteve muito presente, tanto no ataque quanto na defesa.”

    Mas também sem sorte. “Ele fez um controle de bola de classe mundial, mas depois chutou a bola para fora, bem perto do gol”, criticou Matthäus em sua análise para o jornal Bild. Isso aconteceu aos 63 minutos; antes disso, ele não havia acertado a bola em outra jogada: “Ele precisa aproveitar essas oportunidades”, enfatizou Matthäus. De um jogador “com a sua classe, a sua qualidade, a sua experiência”, espera-se mais.

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