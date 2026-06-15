Julian Nagelsmann continua a defendê-lo: Leroy Sané volta a ser motivo de preocupação para a DFB

Mas também é verdade o que Lothar Matthäus observou: em uma equipe em que, de resto, tudo funcionou perfeitamente, Sane ficou “um pouco” aquém. Ele já está novamente enfrentando a velha discussão sobre se realmente tem lugar nessa equipe, para a qual só foi promovido devido às lesões de Serge Gnabry e Lennart Karl.

Julian Nagelsmann poderia substituir Sane contra a Costa do Marfim, mantendo a posição, por Maximilian Beier ou Jamie Leweling; ele também poderia rodar Kai Havertz para a lateral, mas tudo isso é improvável. “Ele se empenhou muito, foi dedicado”, elogiou o técnico da seleção alemã. “Ele esteve muito presente, tanto no ataque quanto na defesa.”

Mas também sem sorte. “Ele fez um controle de bola de classe mundial, mas depois chutou a bola para fora, bem perto do gol”, criticou Matthäus em sua análise para o jornal Bild. Isso aconteceu aos 63 minutos; antes disso, ele não havia acertado a bola em outra jogada: “Ele precisa aproveitar essas oportunidades”, enfatizou Matthäus. De um jogador “com a sua classe, a sua qualidade, a sua experiência”, espera-se mais.