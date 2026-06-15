Leroy Sané apareceu rapidamente, mas bem tranquilo, para a entrevista. Sua declaração após a vitória da Alemanha por 7 a 1 contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo não durou nem um minuto, mas Sané conseguiu transmitir o que queria dizer: apesar de alguns momentos infelizes, ele estava satisfeito.
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Julian Nagelsmann continua a defendê-lo: Leroy Sané volta a ser motivo de preocupação para a DFB
O ponta do Galatasaray Istambul já disputou 13 partidas pela seleção nacional, mas ainda não conseguiu marcar nenhum gol — embora tenha tido mais duas excelentes oportunidades para isso no domingo. No entanto, ele disse depois que não está preocupado com a falta de gols: “Marcamos muitos gols, e era isso que importava. Para mim, o mais importante é que ganhamos.” Ele espera que seu gol aconteça “em breve”.
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Julian Nagelsmann colocará Leroy Sané no time titular contra a Costa do Marfim?
Mas também é verdade o que Lothar Matthäus observou: em uma equipe em que, de resto, tudo funcionou perfeitamente, Sane ficou “um pouco” aquém. Ele já está novamente enfrentando a velha discussão sobre se realmente tem lugar nessa equipe, para a qual só foi promovido devido às lesões de Serge Gnabry e Lennart Karl.
Julian Nagelsmann poderia substituir Sane contra a Costa do Marfim, mantendo a posição, por Maximilian Beier ou Jamie Leweling; ele também poderia rodar Kai Havertz para a lateral, mas tudo isso é improvável. “Ele se empenhou muito, foi dedicado”, elogiou o técnico da seleção alemã. “Ele esteve muito presente, tanto no ataque quanto na defesa.”
Mas também sem sorte. “Ele fez um controle de bola de classe mundial, mas depois chutou a bola para fora, bem perto do gol”, criticou Matthäus em sua análise para o jornal Bild. Isso aconteceu aos 63 minutos; antes disso, ele não havia acertado a bola em outra jogada: “Ele precisa aproveitar essas oportunidades”, enfatizou Matthäus. De um jogador “com a sua classe, a sua qualidade, a sua experiência”, espera-se mais.