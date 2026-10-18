"Primeiros três pontos com esta camisa! Uma vitória importante, conquistada juntos. Tenho orgulho desta equipe e estou feliz por dar alegria aos nossos torcedores. Vamos em frente! Ao Napoli e a seus torcedores, o respeito e o carinho de sempre. Nossa história não se esquece".





Foi o que escreveu, no Instagram, Juan Jesus, zagueiro do Venezia, para comemorar a vitória de sua equipe contra seu ex-time, o Napoli. Depois, ao responder ao comentário de um seguidor, que escreveu: "Você poderia muito bem ter jogado, sempre será um jogador do Napoli", o zagueiro brasileiro de 35 anos comentou: "Pergunte a De Laurentiis e Manna por que, para eles, eu era 'velho' demais".



