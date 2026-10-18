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Venezia FC v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Juan Jesus alfineta o Napoli: "Para De Laurentiis e Manna, eu era 'velho' demais"

Venezia
J. Jesus
Napoli

Após a vitória do Venezia sobre o Napoli, o zagueiro aproveita para desabafar.

"Primeiros três pontos com esta camisa! Uma vitória importante, conquistada juntos. Tenho orgulho desta equipe e estou feliz por dar alegria aos nossos torcedores. Vamos em frente! Ao Napoli e a seus torcedores, o respeito e o carinho de sempre. Nossa história não se esquece".


Foi o que escreveu, no Instagram, Juan Jesus, zagueiro do Venezia, para comemorar a vitória de sua equipe contra seu ex-time, o Napoli. Depois, ao responder ao comentário de um seguidor, que escreveu: "Você poderia muito bem ter jogado, sempre será um jogador do Napoli", o zagueiro brasileiro de 35 anos comentou: "Pergunte a De Laurentiis e Manna por que, para eles, eu era 'velho' demais".


  • "PARA MANNA E ADL, EU ERA VELHO DEMAIS"



  • JUAN JESUS, DOIS TÍTULOS ITALIANOS PELO NAPOLI

    Juan Jesus, nascido em 1991, jogou no Napoli de 2021 a 2026, conquistando dois títulos do Campeonato Italiano e uma Supercopa da Itália.

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