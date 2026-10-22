As partidas da oitava rodada começam depois de amanhã, domingo, 25 de outubro, quando o Al-Faisaly visita o Al-Khaleej em Seihat, o Al-Ettifaq recebe o Al-Taawoun em Dammam e o Al-Riyadh enfrenta o Al-Khaleed na capital saudita.

O Al-Hilal disputará a partida mais forte da rodada, ao receber o Al-Fateh, em seu estádio em Riad, enquanto o Al-Najma enfrenta o Al-Watan no estádio da Administração de Ensino em Unaizah, e o Al-Jabalain visita o Al-Orubah em Al-Jawf.

As partidas do primeiro dia se encerram com dois confrontos de peso na cidade de Jidá, onde o Al-Ahli enfrenta o Damac e o Al-Ittihad joga contra o Neom.

O segundo dia, segunda-feira, 26 de outubro, terá quatro partidas, que começam com Al-Hazm e Al-Wehda em Ar-Rass, e Al-Akhdoud contra o Al-Feiha no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz em Abha.

O Al-Ansar enfrenta o Al-Tadhamon em Medina, enquanto as partidas da rodada se encerram com um confronto acirrado entre Al-Nassr e Al-Qadsiah na capital saudita, Riad.