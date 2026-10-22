A torcida do futebol saudita terá um novo encontro com a emoção, quando começarem as partidas da oitava rodada da competição da Liga Joy de Elite (Campeonato Saudita Sub-21).
Joy League de elite: Al Hilal em uma final incompleta e Al Ahli desafia o único algoz do Al Ittihad
Jogos da oitava rodada da Liga Joy de Elite
As partidas da oitava rodada começam depois de amanhã, domingo, 25 de outubro, quando o Al-Faisaly visita o Al-Khaleej em Seihat, o Al-Ettifaq recebe o Al-Taawoun em Dammam e o Al-Riyadh enfrenta o Al-Khaleed na capital saudita.
O Al-Hilal disputará a partida mais forte da rodada, ao receber o Al-Fateh, em seu estádio em Riad, enquanto o Al-Najma enfrenta o Al-Watan no estádio da Administração de Ensino em Unaizah, e o Al-Jabalain visita o Al-Orubah em Al-Jawf.
As partidas do primeiro dia se encerram com dois confrontos de peso na cidade de Jidá, onde o Al-Ahli enfrenta o Damac e o Al-Ittihad joga contra o Neom.
O segundo dia, segunda-feira, 26 de outubro, terá quatro partidas, que começam com Al-Hazm e Al-Wehda em Ar-Rass, e Al-Akhdoud contra o Al-Feiha no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz em Abha.
O Al-Ansar enfrenta o Al-Tadhamon em Medina, enquanto as partidas da rodada se encerram com um confronto acirrado entre Al-Nassr e Al-Qadsiah na capital saudita, Riad.
O Al-Hilal e o Al-Fateh: uma final incompleta
O duelo de destaque da oitava rodada do Campeonato Saudita Sub-21 colocará frente a frente Al-Hilal e Al-Fateh, em uma partida entre duas equipes que brigam pela liderança, sem que nenhuma delas seja a dona dela.
As duas equipes entram em campo em situação quase idêntica: o Al-Hilal ocupa a terceira colocação com 13 pontos, conquistados em 4 vitórias, um empate e uma única derrota, o mesmo cenário do Al-Fateh, que está na quarta posição.
Até no aspecto ofensivo, o Al-Hilal leva vantagem por apenas um gol, já que seus jogadores marcaram 15 gols, contra 14 do Al-Fateh, enquanto as redes das duas equipes foram balançadas 6 vezes.
Essa partida deveria ter se repetido há 5 meses, mais precisamente na final da edição passada da Joy Elite League, mas foi o próprio Al-Hilal o responsável por isso não ter acontecido.
O Al-Hilal disputou a semifinal como favorito a se classificar para a final diante do Al-Hazem, mas sofreu uma derrota surpreendente no placar agregado das partidas de ida e volta pelo resultado de 4 a 2.
Por outro lado, o Al-Fateh conseguiu eliminar o Al-Qadsiah na semifinal, encontrando pela frente o Al-Hazem, que provocou outra surpresa e conseguiu conquistar o título após vencer a final pelo placar de 3 a 1.
O Al-Ahly contra o único algoz do Al-Ittihad
Por outro lado, o Al-Ahli busca retomar o rumo mais uma vez, quando receber o Damac em uma partida que não é nada fácil.
O Al-Ahli entra na partida ainda sentindo as feridas recentes, após empatar com o Al-Tadamon, recém-promovido à Liga Roshn de Elite, por 3 a 3, na rodada passada.
O empate afastou consideravelmente o Al-Ahli da liderança, chegando a 15 pontos, com os quais ocupa a segunda colocação na tabela de classificação, a 4 pontos de distância do Al-Ittihad, instalado no topo.
E apesar de não ter sofrido nenhuma derrota na atual temporada, o "Al-Raqi" vem apresentando resultados oscilantes, tendo empatado em 2 das últimas 3 partidas que disputou, o que representa um sinal de alerta para o clube.
Por outro lado, o Damac entra na partida em uma situação mais confortável, depois que seu jogo da rodada passada contra o Al-Ansar foi adiado para janeiro próximo.
Mas a equipe visitante vem claramente sofrendo nesta temporada, pois conquistou apenas uma única vitória e perdeu duas vezes, contra 3 empates, um deles com o Al-Ittihad, o único tropeço dos "Tigres" na atual temporada.
Esses resultados colocaram o Damac na décima sexta colocação da tabela de classificação, com apenas 6 pontos, mas tendo disputado uma partida a menos que o Al-Ahli.
O Al-Ittihad contra a pior vítima do Al-Hilal
Em outra partida não menos difícil, a equipe do Al-Ittihad busca manter sua resistência na atual temporada da Saudi Pro League, quando receber o Neom em Jeddah.
O Al-Ittihad disputa a partida com a liderança garantida, ocupando o topo com 19 pontos, conquistados em 6 vitórias e um único empate, com 4 pontos de vantagem sobre o Al-Ahli, segundo colocado.
Ainda assim, o "Decano" não quer desperdiçar sua sequência recorde de vitórias em 6 partidas consecutivas, após o único empate contra o Damac na primeira rodada.
No entanto, a missão do Al-Ittihad não será fácil diante de uma equipe que sofreu apenas uma derrota na atual temporada, contra 3 vitórias e outro empate.
Mas a única derrota foi dura para o Neom, que perdeu para o Al-Hilal por 4 a 0, a maior vitória da equipe da capital na atual temporada do Campeonato Saudita Sub-21.
Esses resultados colocaram o Neom na décima posição da tabela de classificação com 10 pontos, apesar de ter disputado apenas 5 partidas após 7 rodadas.
Al-Nassr e Al-Qadisiyah: o grande encerramento
No Campeonato Saudita, a partida entre Al-Nassr e Al-Qadsiah pode ser classificada como um confronto de cúpula eletrizante, reunindo o atual campeão e um dos principais candidatos ao título nesta temporada. Entretanto, a situação é um pouco diferente na Liga dos Campeões da Ásia.
Desta vez, a partida reunirá duas equipes que vivem grande dificuldade, já que o Al-Qadsiah ocupa a oitava posição na tabela de classificação, com 11 pontos, apesar de ter disputado sete partidas completas, vencendo três delas, empatando duas e perdendo as outras duas.
Mas a situação é pior para o Al-Nassr, que ocupa a décima quinta posição na tabela de classificação, com apenas sete pontos, conquistados em duas vitórias, um empate e duas derrotas, após disputar cinco partidas.
De maneira geral, o Al-Nassr conquistou apenas quatro pontos nas últimas quatro rodadas da Liga dos Campeões da Ásia, obtidos em uma única vitória sobre o Damac e um empate com o Al-Wehda, contra duas derrotas para o Al-Fateh e o Al-Feiha.
O clube busca sacudir a poeira dos ombros da melhor forma possível, por meio de uma vitória que será preciosa diante do Al-Qadsiah, que conta com diversos talentos de destaque na Liga dos Campeões da Ásia.
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