Recepção frenética durante o aquecimento; ao apito inicial, uma coreografia impressionante na arquibancada sul: os torcedores do FC Bayern criaram um cenário digno, e os jogadores pintaram um quadro épico nele. Por três vezes os muniquenses ficaram em desvantagem, por três vezes empataram. O gol de 3 a 3 de Luis Díaz aos 89 minutos significou a classificação, e Michael Olise marcou o gol da vitória ainda nos acréscimos. Enquanto isso, Eduardo Camavinga e Arda Güler, do Real Madrid, receberam cartões vermelhos. Enquanto os madrilenos cercavam a equipe de arbitragem, os muniquenses comemoravam a classificação para as semifinais em frente à arquibancada sul.
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Joshua Kimmich assume o papel de ex-chefe no FC Bayern - e já volta a falar da Juve!
Perguntaram a Joshua Kimmich, em seguida, se aquela tinha sido a noite mais emocionante da Liga dos Campeões desde sua chegada ao Bayern de Munique, em 2015. O meio-campista de 31 anos refletiu por um instante. Apenas uma partida semelhante lhe veio à mente: a partida de volta das oitavas de final contra a Juventus de Turim em 2016, quando o time de Munique, após estar perdendo por 2 a 0 no início, acabou vencendo por 4 a 2 na prorrogação. “Fora isso, tive muitas noites emocionantes que acabaram indo para o outro lado”, disse Kimmich. “Por isso, estou muito feliz por termos conseguido essa vitória.”
Kimmich estava, com razão, extremamente satisfeito com o resultado e a mentalidade contra o Real Madrid. Ao mesmo tempo, porém, ele é o único do time de Munique a criticar de forma surpreendentemente aberta o desempenho esportivo de sua equipe. “De modo geral, não foi um jogo de alto nível”, avaliou Kimmich. “Se a gente analisar o desempenho, não foi um dos nossos melhores jogos. Há muito a melhorar.”
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O FC Bayern apresenta um desempenho inferior em relação ao jogo de ida
De fato, o time de Munique se mostrou, no geral, mais nervoso, menos dominante e menos perigoso do que na partida de ida. Os quatro jogadores de ataque tiveram dificuldades por um bom tempo, o que também teve a ver com as alterações feitas pelo técnico do Real, Álvaro Arbeloa. O lateral-esquerdo Ferland Mendy, que começou a partida de forma um tanto surpreendente, controlou Michael Olise melhor do que Álvaro Carreras na partida de ida. Nesse sentido, pareceu um pouco surpreendente que a UEFA tenha nomeado Olise o melhor jogador da partida.
Em Madri, não só o resultado, mas também o valor de xG favoreciam o time de Munique (2,9 a 2,2). Na partida de volta, o placar foi de 2,3 a 2,1 para o Real. O Bayern de Munique marcou, portanto, dois gols a mais do que seria estatisticamente esperado – e sofreu um a mais, o que também teve a ver com o capitão Manuel Neuer. Ainda brilhante na semana passada, ele foi o responsável pelo 0 a 1 com um erro grave e também teve participação no 1 a 2. O 2 a 3 resultou de uma cadeia de erros na qual também esteve envolvido Dayot Upamecano, que de resto tem se mostrado muito forte.
“É muito bom avançar com duas vitórias contra o Real e, mesmo assim, ter a sensação de que ainda podemos melhorar”, disse Kimmich, que, com sua crítica bastante surpreendente nessa situação, assumiu, de certa forma, o papel de Matthias Sammer.
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FC Bayern: Joshua Kimmich segue os passos de Matthias Sammer
O ex-diretor esportivo do FC Bayern (e atual consultor do BVB) é conhecido por criticar justamente quando todos estão se abraçando em comemoração. Após quatro anos de grande sucesso, com uma conquista da Copa da Alemanha e três participações nas semifinais, Sammer deixou o FC Bayern em 2016. Pouco antes, o time de Munique, após a dramática classificação contra a Juve mencionada por Kimmich, havia sido eliminado de forma não menos dramática nas semifinais pelo Atlético de Madrid. Na final deste ano em Budapeste, pode haver um reencontro, mas primeiro o Paris Saint-Germain aguarda nas semifinais.
Para Kimmich, o PSG é “o time em melhor forma” da Europa. O presidente da diretoria, Jan Christian Dreesen, declarou o atual campeão como favorito, embora o FC Bayern tenha vencido por 2 a 1 fora de casa, em Paris, na fase de liga em novembro. Após um primeiro tempo excelente, o time de Munique, enfraquecido pela expulsão de Diaz, conseguiu segurar a vitória em uma batalha defensiva até o apito final.
Posteriormente, Kimmich também relembrou o duelo contra a Juventus, há dez anos, que aparentemente foi muito marcante para ele – mas não, como desta vez, a dramática partida de volta. A pergunta era se o primeiro tempo contra o PSG tinha sido o melhor de sua carreira no FC Bayern. “Sim”, afirmou Kimmich. Único concorrente: o primeiro tempo da partida de ida contra a Juve em 2016. Na semifinal agora que se aproxima contra o PSG, o ideal é ter os dois: a classe de jogo da partida de ida contra a Juve naquela época e a mentalidade da partida de volta.