Joshua Kimmich assume o papel de ex-chefe no FC Bayern - e já volta a falar da Juve!

De fato, o time de Munique se mostrou, no geral, mais nervoso, menos dominante e menos perigoso do que na partida de ida. Os quatro jogadores de ataque tiveram dificuldades por um bom tempo, o que também teve a ver com as alterações feitas pelo técnico do Real, Álvaro Arbeloa. O lateral-esquerdo Ferland Mendy, que começou a partida de forma um tanto surpreendente, controlou Michael Olise melhor do que Álvaro Carreras na partida de ida. Nesse sentido, pareceu um pouco surpreendente que a UEFA tenha nomeado Olise o melhor jogador da partida.

Em Madri, não só o resultado, mas também o valor de xG favoreciam o time de Munique (2,9 a 2,2). Na partida de volta, o placar foi de 2,3 a 2,1 para o Real. O Bayern de Munique marcou, portanto, dois gols a mais do que seria estatisticamente esperado – e sofreu um a mais, o que também teve a ver com o capitão Manuel Neuer. Ainda brilhante na semana passada, ele foi o responsável pelo 0 a 1 com um erro grave e também teve participação no 1 a 2. O 2 a 3 resultou de uma cadeia de erros na qual também esteve envolvido Dayot Upamecano, que de resto tem se mostrado muito forte.

“É muito bom avançar com duas vitórias contra o Real e, mesmo assim, ter a sensação de que ainda podemos melhorar”, disse Kimmich, que, com sua crítica bastante surpreendente nessa situação, assumiu, de certa forma, o papel de Matthias Sammer.