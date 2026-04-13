Se depender de José Mourinho, ele continuará como técnico do Benfica na próxima temporada, conforme declarou o português no último domingo, em uma coletiva de imprensa após a vitória sobre o CD Nacional (2 a 0). O técnico de 63 anos afirma que gostaria de permanecer no cargo e já está se preparando para a próxima temporada.
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José Mourinho toma uma decisão definitiva sobre o seu futuro no Benfica
Mourinho afirma que a decisão de continuar como técnico do Benfica na próxima temporada não depende dele. “Depende exclusivamente da vontade do clube de que eu continue aqui após o verão.”
O ex-técnico do Real Madrid, da Inter e do Chelsea, entre outros, ressalta que gostaria de continuar no comando do clube mais titulado de Portugal e que o clube está atendendo às suas expectativas. “De qualquer forma, meu desejo de permanecer no Benfica não depende dos investimentos na equipe.”
Mourinho continua falando sobre seus planos para a preparação da próxima temporada. Como grande parte do elenco viajará para a América do Norte devido à Copa do Mundo, “The Special One” estaria de olho na base do Benfica.
“Estou à procura da pequena elite dentro da elite”, diz Mourinho, que pretende acelerar a ascensão desse grupo para o time principal. “Quero garantir que o time principal se mantenha forte durante um calendário intenso, pois isso me permitiria criar mais profundidade no elenco.”
Mourinho foi demitido no verão passado do Fenerbahçe, da Turquia, por não ter conseguido a classificação para a Liga dos Campeões. O clube foi derrotado pelo Benfica na fase de play-off, time para o qual Mourinho passou a treinar em setembro.
O Benfica ocupa atualmente a terceira posição na Liga Portugal e está dois pontos atrás do Sporting de Lisboa (71), que ocupa o segundo lugar – e a vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões. O FC Porto, do ex-técnico do Ajax Francesco Farioli, lidera o campeonato, com 76 pontos.