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José Mourinho toma uma decisão definitiva sobre o seu futuro no Benfica

J. Mourinho
Benfica
Benfica x Nacional-PT
Nacional-PT
Campeonato Português

Se depender de José Mourinho, ele continuará como técnico do Benfica na próxima temporada, conforme declarou o português no último domingo, em uma coletiva de imprensa após a vitória sobre o CD Nacional (2 a 0). O técnico de 63 anos afirma que gostaria de permanecer no cargo e já está se preparando para a próxima temporada.

  • Mourinho afirma que a decisão de continuar como técnico do Benfica na próxima temporada não depende dele. “Depende exclusivamente da vontade do clube de que eu continue aqui após o verão.”

    O ex-técnico do Real Madrid, da Inter e do Chelsea, entre outros, ressalta que gostaria de continuar no comando do clube mais titulado de Portugal e que o clube está atendendo às suas expectativas. “De qualquer forma, meu desejo de permanecer no Benfica não depende dos investimentos na equipe.”

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  • Mourinho continua falando sobre seus planos para a preparação da próxima temporada. Como grande parte do elenco viajará para a América do Norte devido à Copa do Mundo, “The Special One” estaria de olho na base do Benfica.

    “Estou à procura da pequena elite dentro da elite”, diz Mourinho, que pretende acelerar a ascensão desse grupo para o time principal. “Quero garantir que o time principal se mantenha forte durante um calendário intenso, pois isso me permitiria criar mais profundidade no elenco.”

  • Mourinho foi demitido no verão passado do Fenerbahçe, da Turquia, por não ter conseguido a classificação para a Liga dos Campeões. O clube foi derrotado pelo Benfica na fase de play-off, time para o qual Mourinho passou a treinar em setembro.

  • O Benfica ocupa atualmente a terceira posição na Liga Portugal e está dois pontos atrás do Sporting de Lisboa (71), que ocupa o segundo lugar – e a vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões. O FC Porto, do ex-técnico do Ajax Francesco Farioli, lidera o campeonato, com 76 pontos.

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