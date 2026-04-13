José Mourinho toma uma decisão definitiva sobre o seu futuro no Benfica

Mourinho afirma que a decisão de continuar como técnico do Benfica na próxima temporada não depende dele. “Depende exclusivamente da vontade do clube de que eu continue aqui após o verão.”

O ex-técnico do Real Madrid, da Inter e do Chelsea, entre outros, ressalta que gostaria de continuar no comando do clube mais titulado de Portugal e que o clube está atendendo às suas expectativas. “De qualquer forma, meu desejo de permanecer no Benfica não depende dos investimentos na equipe.”