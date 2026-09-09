A mudança tática fez com que Alexander-Arnold atuasse ao lado de Federico Valverde na vitória por 2 a 1 no Santiago Bernabeu, uma decisão motivada por uma crise repentina de opções para o técnico português. Embora o experimento tenha rendido uma vitória, Mourinho tratou de se distanciar rapidamente da ideia de transformar a mudança de posição em algo permanente em seu esquema tático na capital espanhola.

Mourinho deixou claro onde acredita que estão as verdadeiras qualidades do jogador, independentemente de sua versatilidade. "Ele jogou no meio-campo com a Inglaterra e o Liverpool... mas não é um meio-campista", afirmou Mourinho. O treinador reconheceu que o jogador seguiu as instruções com disciplina durante o confronto europeu de alta exigência e acrescentou: "Ele jogou muito bem. Interpretou muito bem o que precisava fazer, taticamente. Tanto ele quanto Valverde trabalharam muito bem nesse nível."