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José Mourinho dá veredito definitivo sobre Trent Alexander-Arnold após experimento forçado do Real Madrid
Mourinho rejeita conversão de Alexander-Arnold para o meio-campo
A mudança tática fez com que Alexander-Arnold atuasse ao lado de Federico Valverde na vitória por 2 a 1 no Santiago Bernabeu, uma decisão motivada por uma crise repentina de opções para o técnico português. Embora o experimento tenha rendido uma vitória, Mourinho tratou de se distanciar rapidamente da ideia de transformar a mudança de posição em algo permanente em seu esquema tático na capital espanhola.
Mourinho deixou claro onde acredita que estão as verdadeiras qualidades do jogador, independentemente de sua versatilidade. "Ele jogou no meio-campo com a Inglaterra e o Liverpool... mas não é um meio-campista", afirmou Mourinho. O treinador reconheceu que o jogador seguiu as instruções com disciplina durante o confronto europeu de alta exigência e acrescentou: "Ele jogou muito bem. Interpretou muito bem o que precisava fazer, taticamente. Tanto ele quanto Valverde trabalharam muito bem nesse nível."
- Getty Images Sport
Exigências físicas e desafios de posição
Mourinho foi particularmente enfático ao falar sobre o desgaste físico que a função no meio-campo impõe a um jogador acostumado a atuar pelo lado. Ele destacou as diferenças de percepção espacial e resistência exigidas para competir no mais alto nível no centro do campo. "É difícil para Trent", admitiu Mourinho. "Eu valorizo o esforço que ele fez, mas, com as características dele, a especificidade necessária para jogar como lateral ou meio-campista central é completamente diferente fisicamente."
O treinador ainda detalhou o cansaço enfrentado por Alexander-Arnold à medida que o jogo se aproximava de seu momento decisivo, o que acabou levando à sua substituição. "Ele jogou ali algumas vezes pelo Liverpool e pela seleção, mas é completamente diferente. Ele não tinha mais nada a oferecer", explicou Mourinho.
Necessidade tática força experimento no Bernabéu
A decisão de colocar Alexander-Arnold no meio-campo nasceu em grande parte do desespero, e não de uma visão tática de longo prazo. O Madrid entrou para o confronto contra os gigantes italianos significativamente desfalcado por uma série de ausências em seu setor criativo. As suspensões de Eduardo Camavinga, Arda Guler e Bernardo Silva deixaram uma lacuna enorme no elenco, forçando Mourinho a buscar uma solução em suas opções defensivas.
Apesar da vitória, as estatísticas sugeriram que a transição não foi totalmente tranquila para o campeão da Champions League. Embora tenha demonstrado sua qualidade de elite nos cruzamentos ao tentar mais bolas na área do que qualquer outro jogador do Madrid, ele teve dificuldades com as responsabilidades defensivas de uma peça central do meio-campo, sem conseguir vencer um único desarme durante o tempo em que esteve em campo.
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A disputa por minutos em Madri
A incursão de Alexander-Arnold no meio-campo também destaca a forte concorrência por vagas no atual elenco do Real Madrid. Desde sua transferência de grande repercussão vinda do Liverpool, o defensor teve de lutar por cada minuto em campo. A chegada de Denzel Dumfries no verão complicou ainda mais a situação na lateral direita, com o internacional da Holanda começando como titular em três dos quatro primeiros jogos do Madrid em La Liga. No entanto, o retorno do trio suspenso do Madrid e a recuperação de outros nomes importantes do elenco provavelmente farão Alexander-Arnold voltar à linha defensiva ou ao banco de reservas.
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