Jornal espanhol alerta para lesões e vê desafio de Ancelotti na seleção

O jornal espanhol As acendeu o sinal de alerta para a onda de lesões que atinge jogadores monitorados por Carlo Ancelotti na seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo.

Para o veículo, o cenário transforma o trabalho do italiano em “o projeto mais exigente” de sua carreira.

Entre os casos mais preocupantes está o de Éder Militão. Segundo a publicação, a cicatriz de uma lesão na coxa, sofrida anteriormente, voltou a apresentar problemas, e o defensor precisará passar por cirurgia, o que amplia o tempo de recuperação e praticamente o tira do Mundial. O jornal o define como uma das “estrelas incontestáveis” da equipe.

O As também destaca baixas importantes no ataque. Rodrygo e Vitor Roque aparecem como ausências confirmadas, enquanto Estêvão sofreu uma lesão grave de grau elevado na coxa direita, situação que o deixa muito próximo de ficar fora da Copa.