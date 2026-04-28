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Brazil v Croatia - International FriendlyGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Jornal espanhol alerta para lesões e vê desafio de Ancelotti na seleção

Brasil
C. Ancelotti
Copa do Mundo

Baixas aumentam pressão sobre o treinador e geram dúvidas a poucos dias da convocação final para a Copa do Mundo

O jornal espanhol As acendeu o sinal de alerta para a onda de lesões que atinge jogadores monitorados por Carlo Ancelotti na seleção brasileira às vésperas da Copa do Mundo.

Para o veículo, o cenário transforma o trabalho do italiano em “o projeto mais exigente” de sua carreira.

Entre os casos mais preocupantes está o de Éder Militão. Segundo a publicação, a cicatriz de uma lesão na coxa, sofrida anteriormente, voltou a apresentar problemas, e o defensor precisará passar por cirurgia, o que amplia o tempo de recuperação e praticamente o tira do Mundial. O jornal o define como uma das “estrelas incontestáveis” da equipe.

O As também destaca baixas importantes no ataque. Rodrygo e Vitor Roque aparecem como ausências confirmadas, enquanto Estêvão sofreu uma lesão grave de grau elevado na coxa direita, situação que o deixa muito próximo de ficar fora da Copa.

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    Problemas na defesa

    De acordo com o jornal espanhol, Ancelotti terá que lidar com uma série de obstáculos defensivos. A ausência de Militão representa uma perda significativa para o sistema, especialmente pela importância que o zagueiro vinha assumindo.

    Após meses de recuperação, o defensor chegou a voltar aos gramados, mas sofreu uma recaída justamente na reta final antes do Mundial, o que mudou completamente o cenário.

    O Brasil contava com o jogador como peça-chave. No Real Madrid, ele se consolidou como um dos principais nomes da defesa, mesmo convivendo com problemas físicos ao longo da temporada.

    Além disso, ainda existem dúvidas no setor. Ederson e Bento não passam total segurança no gol, enquanto nomes como Bremer e Léo Pereira foram testados recentemente.

    Marquinhos também aparece como alternativa, mas, segundo a análise, o setor ainda carece de maior solidez para uma equipe que entra na Copa com pretensão de título.

    Outra dúvida envolve Alisson. Apesar de sinais de recuperação, o goleiro adota cautela e evita riscos antes do torneio, focando totalmente em chegar em condições ideais ao Mundial.

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    Dúvidas no ataque

    No setor ofensivo, as ausências também impactam o planejamento. A lesão de Vitor Roque reduz as opções, especialmente pela capacidade do atacante de mudar jogos saindo do banco.

    O caso de Rodrygo segue linha semelhante: mesmo sem status absoluto de titular, ele era considerado peça importante na rotação do elenco.

    Já Estêvão ainda mantém uma pequena esperança de recuperação, mas o cenário depende diretamente de um acordo entre Chelsea e a comissão da seleção sobre o tratamento.

    Enquanto o clube prefere a reabilitação na Europa, o estafe do jogador vê o Brasil como melhor alternativa.

  • FBL-FRIENDLY-BRA-FRAAFP

    Os planos de Ancelotti

    Mesmo diante das baixas, o As projeta como Ancelotti pode conduzir a equipe na Copa do Mundo.

    A missão vai além de montar um time competitivo: passa também por criar um modelo de jogo convincente em curto espaço de tempo.

    A pouco mais de um mês do torneio, o Brasil precisa alinhar desempenho e resultado, com o desafio de empolgar a torcida e, ao mesmo tempo, chegar forte na disputa pelo título.

    Reconhecido pela capacidade de adaptação ao longo da carreira, Ancelotti terá mais uma vez que reinventar soluções, agora em um cenário de pressão máxima e tempo reduzido.

    A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, às 19h (de Brasília), contra o Marrocos, em Nova Jersey.