Jordan Henderson rescinde contrato com o Brentford antes de transferência sem custos para o Chelsea

Durante sua única temporada no Brentford, Henderson somou 34 partidas em todas as competições, provando que ainda tinha a capacidade física para competir na elite do futebol inglês, apesar da idade avançada.

Ao refletir sobre sua passagem pelo clube, Henderson expressou profunda gratidão pela oportunidade que recebeu após sua passagem pelo Ajax, na Eredivisie. "Deixo o Brentford com muita gratidão pela oportunidade que o clube me deu, e pelo apoio e cuidado demonstrados a mim e à minha família desde o primeiro dia", disse Henderson. "Voltar à Premier League era realmente muito importante para mim, e o Brentford me deu essa chance. Sempre serei grato por isso. Espero ter conseguido fazer a minha parte para ajudar o time em um período importante para o clube. Conquistamos muita coisa juntos na temporada passada, e isso é algo do qual todos os envolvidos devem se orgulhar.

"O Brentford é um clube de futebol especial. É ambicioso, progressista e cheio de pessoas boas. Dos proprietários e da diretoria à comissão técnica, aos jogadores e a todos nos bastidores, foi um privilégio fazer parte disso."







