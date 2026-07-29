AFP
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Jordan Henderson rescinde contrato com o Brentford antes de transferência sem custos para o Chelsea
Movimento impressionante do Chelsea é iminente
O Brentford confirmou que Henderson deixou o clube após um acordo mútuo para rescindir seu contrato no meio de seu vínculo original de dois anos. A rescisão do contrato acontece em meio a relatos de que um acordo está em andamento para Henderson se juntar ao Chelsea. O Chelsea está buscando ativamente adicionar liderança comprovada a um elenco que tem sofrido com seu perfil jovem nos últimos dois anos.
O especialista em transferências Fabrizio Romano publicou uma mensagem nas redes sociais confirmando que Henderson vai se juntar ao Chelsea em um contrato de dois anos. Ele escreveu no X: "URGENTE: Jordan Henderson no Chelsea, aqui vamos nós! O ex-capitão do Liverpool acertou um contrato de dois anos com o Chelsea e vai assinar até junho de 2028 nesta semana. Henderson deixou o Brentford e o Chelsea agora vai recebê-lo em seguida."
- Getty Images Sport
Reflexões sobre a trajetória com o Brentford
Durante sua única temporada no Brentford, Henderson somou 34 partidas em todas as competições, provando que ainda tinha a capacidade física para competir na elite do futebol inglês, apesar da idade avançada.
Ao refletir sobre sua passagem pelo clube, Henderson expressou profunda gratidão pela oportunidade que recebeu após sua passagem pelo Ajax, na Eredivisie. "Deixo o Brentford com muita gratidão pela oportunidade que o clube me deu, e pelo apoio e cuidado demonstrados a mim e à minha família desde o primeiro dia", disse Henderson. "Voltar à Premier League era realmente muito importante para mim, e o Brentford me deu essa chance. Sempre serei grato por isso. Espero ter conseguido fazer a minha parte para ajudar o time em um período importante para o clube. Conquistamos muita coisa juntos na temporada passada, e isso é algo do qual todos os envolvidos devem se orgulhar.
"O Brentford é um clube de futebol especial. É ambicioso, progressista e cheio de pessoas boas. Dos proprietários e da diretoria à comissão técnica, aos jogadores e a todos nos bastidores, foi um privilégio fazer parte disso."
Gratidão aos torcedores do Bees
Henderson sai com boas lembranças, destacando especialmente sua ligação com a torcida do Brentford, que o acolheu apesar de sua longa associação com o Liverpool.
"Acima de tudo, gostaria de agradecer aos torcedores. O apoio deles nunca mudou, e a conexão que eles têm com o clube é clara de ver. Eles se importam profundamente com o Brentford e apoiam o time da maneira certa em cada etapa da jornada", disse ele.
"Por fim, obrigado a Matt, Phil, Lee e Keith, a todos os membros da comissão e a todos os meus companheiros de equipe. Foi um prazer trabalhar ao lado de vocês, e vou olhar para trás, para o meu tempo no Brentford, com muito orgulho e ótimas lembranças."
- Getty
A hora certa de seguir em frente
A transferência de Henderson para o Brentford foi fundamental para garantir sua vaga na seleção da Inglaterra de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026. Suas atuações nos primeiros meses da temporada, incluindo um setembro de destaque, quando foi eleito o Jogador do Mês após dar assistências contra Manchester United e Chelsea, o mantiveram firmemente no radar da seleção. Durante o torneio na América do Norte, Henderson fez história ao se tornar o primeiro jogador da seleção masculina da Inglaterra a disputar sete grandes torneios.
O técnico Keith Andrews elogiou a influência do meio-campista durante um período de transição significativa dos Bees. "Após a saída do nosso capitão Christian Norgaard para o Arsenal, e com Vitaly Janelt sem condições físicas para começar a temporada, Jordan foi uma contratação muito importante para nós porque acrescentou experiência de altíssimo nível", explicou Andrews. "Levando em consideração as ambições de Jordan e a situação atual do nosso elenco, ambos sentimos que era o momento certo para Jordan seguir sua carreira em outro lugar. Foi um prazer trabalhar com Jordan e desejo sinceramente todo o sucesso a ele."
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