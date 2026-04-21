Alamara Djabi IMAGO / Maximilian Koch

Jogador profissional esfaqueado e em estado crítico! O FC Midtjylland está em estado de choque

Superleague
A. Djabi
Midtjylland

O FC Midtjylland, um dos principais clubes da Dinamarca, está em estado de choque após um ataque com faca contra o jogador profissional Alamara Djabi.

Conforme informou o clube na terça-feira, o jovem de 19 anos ficou gravemente ferido em um ataque ocorrido em Herning no fim de semana e, por um momento, esteve em estado crítico. 

  • Após duas cirurgias, seu estado agora é estável. Djabi acordou do coma induzido e está “bem, dadas as circunstâncias”, segundo um comunicado.

    Djabi jogou nas categorias de base do Benfica de Lisboa e se transferiu para o Midtjylland em 2023. Após um período de empréstimo, o jogador profissional da Guiné-Bissau retornou à Dinamarca no verão de 2025, mas não entrou em campo na liga nesta temporada. O Midtjylland, sob o comando do ex-técnico do BVB Mike Tullberg, luta pelo título na fase final do campeonato, ocupando a segunda posição na tabela.

