João Mário vai para o Bologna a título definitivo? O valor que agrada à Juventus

O futuro de João Mário poderá em breve assumir definitivamente os tons do vermelho e azul. O lateral-direito português, nascido em 2000, que chegou ao Bologna na janela de transferências de inverno por empréstimo da Juventus, já começou a conquistar um espaço importante no esquema da equipe emiliana, convencendo a diretoria e a comissão técnica a apostar firmemente nele também para a próxima temporada.





Segundo o que foi divulgado pelo Sportmediaset, o Bologna estaria, de fato, avaliando concretamente a possibilidade de iniciar uma negociação com o clube bianconero para a compra definitiva do jogador. Um sinal claro de confiança no lateral português, que em poucas semanas demonstrou boas qualidades tanto na fase defensiva quanto na projeção ofensiva.