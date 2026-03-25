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Joao Mario 2-1Getty Images
Gianluca Minchiotti

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João Mário vai para o Bologna a título definitivo? O valor que agrada à Juventus

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Joao Mario

O lateral convenceu o Bologna, que está analisando a possibilidade de contratá-lo em definitivo da Juventus, onde o português não faz parte dos planos

O futuro de João Mário poderá em breve assumir definitivamente os tons do vermelho e azul. O lateral-direito português, nascido em 2000, que chegou ao Bologna na janela de transferências de inverno por empréstimo da Juventus, já começou a conquistar um espaço importante no esquema da equipe emiliana, convencendo a diretoria e a comissão técnica a apostar firmemente nele também para a próxima temporada.


Segundo o que foi divulgado pelo Sportmediaset, o Bologna estaria, de fato, avaliando concretamente a possibilidade de iniciar uma negociação com o clube bianconero para a compra definitiva do jogador. Um sinal claro de confiança no lateral português, que em poucas semanas demonstrou boas qualidades tanto na fase defensiva quanto na projeção ofensiva.

  • A POSIÇÃO DA JUVENTUS

    Por sua vez, a Juventus parece disposta a não considerar João Mário uma peça central no projeto técnico futuro. Apesar do investimento realizado há apenas um verão — 11,4 milhões de euros pagos ao Porto, mais 1,2 milhões de euros em custos adicionais —,a diretoria da Bianconera estaria disposta a ouvir ofertas, estabelecendo uma avaliação em torno de 10 milhões de euros para a venda definitiva.


    Uma operação que, se confirmada, permitiria à Juve evitar eventuais prejuízos e ao Bologna garantir um jogador que já possui experiência internacional e margens de crescimento interessantes.

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  • O RENDIMENTO

    Em campo, João Mário começou a deixar sua marca: desde que chegou à Emilia, acumulou 8 partidas, além de ter marcado um gol. Esses números se somam às 13 partidas disputadas na primeira parte da temporada com a camisa da Juventus, totalizando mais de 20 partidas nesta temporada em todas as competições.


    Vinculado aos bianconeri por um contrato de longo prazo, com validade até 30 de junho de 2030, o lateral português representa um caso interessante no mercado de transferências para o verão. Muito dependerá da disposição do Bologna em avançar com a contratação e da estratégia da Juventus, mas a sensação é de que as negociações possam entrar em fase decisiva nos próximos meses.


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