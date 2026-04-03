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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Jesus: Ronaldo não é egoísta... e foi por isso que preferi poupá-lo

Al-Nassr x Al Najma
Al-Nassr
Al Najma
Campeonato Saudita
J. Jesus
C. Ronaldo
Arábia Saudita
Portugal

O técnico português abre o coração após a goleada do Al-Najma

O português Jorge Jesus, técnico do Al-Nasr, fez declarações emocionantes após a goleada de 5 a 2 sobre o Al-Najma, na partida disputada na noite de sexta-feira pela 27ª rodada da Liga Profissional Roshen, onde falou sobre o desempenho de seus jogadores e revelou os bastidores da grande vitória.

O Al-Nasr elevou sua pontuação para 70 pontos na liderança da classificação da Liga Roshen, ampliando a diferença para o Al-Hilal para 6 pontos, temporariamente.

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ronaldo não é egoísta

    Em declarações à imprensa, Jesus revelou o motivo da substituição de seu compatriota Cristiano Ronaldo, afirmando: “Cristiano não participou dos dois últimos jogos, por isso preferimos poupá-lo, especialmente depois de estarmos à frente por dois gols, o que nos deu a oportunidade de gerenciar melhor sua preparação física”.

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    E acrescentou: “Se o placar estivesse empatado, ele teria continuado até o final da partida, sem dúvida, mas as circunstâncias permitiram sua saída neste momento”.

    O técnico português elogiou a mentalidade de Ronaldo, dizendo: “Ele tem um alto nível de profissionalismo e não é um jogador egoísta. Ele poderia ter ficado em campo buscando marcar um hat-trick, mas preferiu o bem da equipe e concordou em sair para descansar.”

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    Os pontos negativos da vitória

    Apesar da goleada, Jesus não escondeu suas reservas em relação a alguns aspectos negativos do desempenho de sua equipe, afirmando que há pontos que precisam ser corrigidos na próxima fase.

    Jesus declarou: “O mais importante para nós era conquistar a vitória, e conseguimos isso com o placar de 5 a 2, mas o adversário nos causou alguns problemas em alguns momentos da partida, apresentou um bom desempenho defensivo e conta com um atacante de destaque”.

    E acrescentou: “O ponto negativo mais marcante foi termos sofrido dois gols, algo que não queremos, e precisamos trabalhar para corrigir isso rapidamente, mas, de modo geral, estamos no caminho certo e continuamos avançando passo a passo”.

    O técnico português abordou o desempenho defensivo, explicando: “Não estávamos em nossa melhor forma defensiva hoje, especialmente na linha de defesa, e sentimos a falta de Martinez, o que afetou o equilíbrio”.

    Ele continuou sua fala referindo-se à condição de alguns jogadores, dizendo: “Simakan não estava em seu melhor nível e o cansaço ficou evidente, especialmente no segundo tempo; por isso, decidimos substituí-lo para preservá-lo.”

  • Mensagem aos torcedores

    Georgi Jesus dirigiu uma mensagem especial à torcida do Al-Nasr, elogiando o importante papel que ela desempenha no apoio à equipe, afirmando: “O ambiente foi fantástico; a torcida faz da equipe uma campeã, e é isso que sempre esperamos dela”.

    E concluiu: “Esperamos que esse apoio continue ao longo da temporada, pois é um elemento importante para alcançarmos nossos objetivos e avançarmos na disputa pelos títulos”.

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