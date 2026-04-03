Apesar da goleada, Jesus não escondeu suas reservas em relação a alguns aspectos negativos do desempenho de sua equipe, afirmando que há pontos que precisam ser corrigidos na próxima fase.

Jesus declarou: “O mais importante para nós era conquistar a vitória, e conseguimos isso com o placar de 5 a 2, mas o adversário nos causou alguns problemas em alguns momentos da partida, apresentou um bom desempenho defensivo e conta com um atacante de destaque”.

E acrescentou: “O ponto negativo mais marcante foi termos sofrido dois gols, algo que não queremos, e precisamos trabalhar para corrigir isso rapidamente, mas, de modo geral, estamos no caminho certo e continuamos avançando passo a passo”.

O técnico português abordou o desempenho defensivo, explicando: “Não estávamos em nossa melhor forma defensiva hoje, especialmente na linha de defesa, e sentimos a falta de Martinez, o que afetou o equilíbrio”.

Ele continuou sua fala referindo-se à condição de alguns jogadores, dizendo: “Simakan não estava em seu melhor nível e o cansaço ficou evidente, especialmente no segundo tempo; por isso, decidimos substituí-lo para preservá-lo.”