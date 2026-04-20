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Flamengo v Medellin - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Jardim celebra momento do Flamengo e tranquiliza sobre Paquetá: "Nada alarmante"

Flamengo
L. Jardim
L. Paqueta

Treinador elogia fase do Rubro-Negro e minimiza problema físico de Paquetá após vitória sobre o Bahia

Leonardo Jardim concedeu entrevista coletiva neste domingo e destacou o bom momento do Flamengo após a vitória por 2 a 0 sobre o Bahia.

“Em relação ao jogo, é difícil dar nota. Tenho que dar 8, 9, mas pecamos na finalização. Poderíamos ter um resultado mais robusto. O Flamengo teve iniciativa, procurou o gol o tempo todo. Fomos penalizados pela ineficácia em algumas situações, mas a vitória é justa. Fomos a melhor equipe”, avaliou.

O técnico português também tranquilizou sobre a situação de Lucas Paquetá, que deixou o campo com dores.

“Em relação ao Paquetá, ele aguentou até o fim. Tem uma pequena dor na parte exterior da perna. Vamos avaliar melhor, mas, a princípio, não parece nada alarmante”, afirmou Jardim.

A vitória mantém o Flamengo com 23 pontos, na vice-liderança do Brasileirão. A diferença para o líder Palmeiras é de seis pontos, com um jogo a mais para os paulistas.

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  • Flamengo v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Prioridade na temporada

    Jardim voltou a destacar a linha adotada pela comissão técnica e reforçou que o foco segue sendo jogo a jogo, independentemente da competição.

    “Já disse isso há alguns dias: nossa prioridade é sempre o próximo jogo. O Flamengo tem responsabilidade em todas as competições. Podemos rodar o elenco, como temos feito, mas o objetivo é dar o primeiro passo rumo à classificação. O Vitória é uma equipe intensa, que já analisamos bem, e precisamos ser competentes para conseguir um bom resultado”, explicou.

    O treinador evitou projetar títulos neste momento, mas reforçou a ambição de competir em alto nível.

    “Não consigo falar de conquistas agora. O que posso garantir é que queremos ser competitivos em todas as competições. Nada será decidido neste momento da temporada, mas é fundamental estarmos bem posicionados para disputar no segundo semestre. A rotação do elenco ajuda nisso. Ganhar tudo é muito difícil, então o foco é no processo para transformar desempenho em vitórias”, disse.

    “Estou satisfeito porque a equipe tem seguido a ideia de jogo proposta. As vitórias trazem confiança e bem-estar. Ainda é o início de um projeto, mas fico feliz com a evolução”, completou.

    O próximo compromisso do Flamengo será novamente no Maracanã, na quarta-feira, às 21h30, contra o Vitória, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

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    Situação de Paquetá

    Apesar do susto inicial, Lucas Paquetá não preocupa para a sequência da temporada. O meia realizou exames após a partida e teve diagnosticado um edema na coxa esquerda, sem lesão no joelho.

    A tendência é que o camisa 20 desfalque o time por até dez dias, ficando fora dos jogos contra o Vitória e o Atlético-MG.

    A comissão técnica trabalha para ter o jogador à disposição diante do Estudiantes, no dia 29, pela Libertadores, ou, no mais tardar, no clássico contra o Vasco, no início de maio.

    O Flamengo vive sequência positiva, com cinco vitórias consecutivas, e segue firme na briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro.

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