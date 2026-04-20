Jardim celebra momento do Flamengo e tranquiliza sobre Paquetá: "Nada alarmante"

Leonardo Jardim concedeu entrevista coletiva neste domingo e destacou o bom momento do Flamengo após a vitória por 2 a 0 sobre o Bahia.

“Em relação ao jogo, é difícil dar nota. Tenho que dar 8, 9, mas pecamos na finalização. Poderíamos ter um resultado mais robusto. O Flamengo teve iniciativa, procurou o gol o tempo todo. Fomos penalizados pela ineficácia em algumas situações, mas a vitória é justa. Fomos a melhor equipe”, avaliou.

O técnico português também tranquilizou sobre a situação de Lucas Paquetá, que deixou o campo com dores.

“Em relação ao Paquetá, ele aguentou até o fim. Tem uma pequena dor na parte exterior da perna. Vamos avaliar melhor, mas, a princípio, não parece nada alarmante”, afirmou Jardim.

A vitória mantém o Flamengo com 23 pontos, na vice-liderança do Brasileirão. A diferença para o líder Palmeiras é de seis pontos, com um jogo a mais para os paulistas.