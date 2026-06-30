O futuro de Hajime Moriyasu ainda está em aberto. O técnico da seleção japonesa, após a derrota nas oitavas de final para o Brasil, declarou: “Não sei se vou ficar”, mas, segundo a imprensa japonesa, a federação de futebol está pressionando para que ele seja mantido no cargo. A decisão é pessoal, mas o técnico de Kakegawa é considerado a pessoa certa para dar um novo rumo à equipe e prepará-la para a próxima Copa do Mundo.
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Japão: dúvidas sobre o futuro do técnico Hajime Moriyasu: as alternativas
AS ALTERNATIVAS
Segundo outras fontes, caso Moriyasu desista, ele poderia ser substituído por Go Oiwa, atual técnico da seleção japonesa Sub-21, que se prepara para as Olimpíadas de Los Angeles de 2028; além disso, não se pode descartar a possibilidade de se contratar um técnico estrangeiro. O técnico Moriyasu assumiu o cargo após a Copa do Mundo de 2018 na Rússia e, na Copa do Mundo de 2022 no Catar, levou a equipe às oitavas de final (derrota para a Bélgica), derrotando Alemanha e Espanha na fase de grupos.