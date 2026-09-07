O objetivo de recuperação de Vardy é respaldado por um currículo estelar que inclui dois acessos na Championship, em 2013-14 e 2023-24, depois de marcar 18 gols na liga para conduzir o Leicester ao título há duas temporadas. Ao dar as boas-vindas ao experiente atacante, o técnico Hayen disse: "Estamos encantados em receber Jamie no Burnley FC. Sua experiência e liderança serão inestimáveis para o nosso elenco, e acreditamos que ele pode causar um impacto significativo na nossa campanha. Jamie tem um histórico comprovado, e estamos ansiosos para vê-lo com a camisa grená."