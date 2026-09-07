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Jamie Vardy detalha missão de colocar o Burnley "na direção certa" após concluir transferência sem custos
Atacante mira recuperação imediata
O veterano artilheiro Vardy não perdeu tempo para deixar clara sua disposição de liderar a recuperação do Burnley após assinar um contrato até 2027. Com os Clarets afundados na lanterna da tabela da Championship sem vencer nas cinco primeiras partidas, o foco do atacante está totalmente voltado para reconstruir a identidade competitiva da equipe. Ele está determinado a incutir uma mentalidade vencedora para transformar a sorte do time de Hayen o mais rápido possível.
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Veterano mobiliza torcida apaixonada
O ex-talismã do Leicester City foi rápido em mandar um recado aos torcedores do Burnley, prometendo mudar a trajetória da campanha dos Clarets. Em entrevista à mídia oficial do clube após sua chegada, Vardy disse: "Estou muito feliz por agora estar aqui no Burnley FC. Este clube tem uma verdadeira história no futebol e torcedores apaixonados que merecem um time que os represente e represente sua cidade. Mal posso esperar para entrar em campo e ajudar a equipe a seguir na direção certa."
Plano de promoção inspira confiança
O objetivo de recuperação de Vardy é respaldado por um currículo estelar que inclui dois acessos na Championship, em 2013-14 e 2023-24, depois de marcar 18 gols na liga para conduzir o Leicester ao título há duas temporadas. Ao dar as boas-vindas ao experiente atacante, o técnico Hayen disse: "Estamos encantados em receber Jamie no Burnley FC. Sua experiência e liderança serão inestimáveis para o nosso elenco, e acreditamos que ele pode causar um impacto significativo na nossa campanha. Jamie tem um histórico comprovado, e estamos ansiosos para vê-lo com a camisa grená."
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Confronto de terça-feira testa a determinação
Vardy pode iniciar sua missão de resgate na noite de terça-feira, quando o Burnley enfrenta o Wrexham. A pressão imediata recai sobre o experiente atacante para dar mais eficiência ao ataque e encerrar a alarmante sequência sem vitórias dos Clarets. Adaptar-se rapidamente e manter o condicionamento físico em dia será fundamental para o jogador de 39 anos, enquanto ele tenta elevar o moral do vestiário ao longo de uma desgastante campanha na segunda divisão.
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