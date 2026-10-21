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Jamie Carragher se impressiona com a nova função de Youri Tielemans, astro do Manchester United
Ajuste tático dá resultado para o United
Carragher destacou Tielemans e não poupou elogios após o empate disputado do United com o Leeds no domingo. O jogador da seleção belga teve uma atuação de destaque em Elland Road depois que o técnico Carrick alterou sua formação tática.
O time visitante começou bem a partida, com Tielemans em uma posição mais adiantada do que de costume. Ele atuou ao lado de Bruno Fernandes e Bryan Mbeumo para formar um trio ofensivo perigoso.
A mudança de posição deu resultado imediato para os visitantes. Tielemans deu um passe preciso no terço final do campo para Mbeumo abrir o placar, antes de Dominic Calvert-Lewin empatar para o Leeds no segundo tempo.
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Carragher destaca visão de jogo e qualidade no meio-campo
A visão de jogo e a qualidade do belga com a bola proporcionaram ao United seus melhores momentos ofensivos da partida. Sua percepção apurada levou diretamente ao primeiro gol e rendeu elogios de Carragher no estúdio de televisão.
“O fato de ele observar o campo e jogar com o pé mais distante permite que abra a jogada pela lateral”, explicou Carragher na Sky Sports. “Ele sabe que Mbeumo está naquela região e que vai encontrá-lo. Qualidade absoluta.”
Energia no meio-campo ajuda a destravar o potencial
Tielemans foi titular nas sete partidas da Premier League nesta temporada. No entanto, sua parceria anterior com Kobbie Mainoo em uma posição mais recuada havia recebido recentemente duras críticas do ex-capitão do clube Gary Neville.
Com Mainoo atualmente fora por lesão, Carrick optou por escalar Carlos Baleba e Andrey Santos no meio-campo. A dupla deu ao setor a energia de que precisava e ofereceu uma base sólida para os atacantes. Isso também liberou Tielemans de suas pesadas responsabilidades defensivas.
“Ele observa o campo, olha por cima do ombro esquerdo, procura onde estão Bruno Fernandes e Bryan Mbeumo”, acrescentou Carragher. “Finalização brilhante, mas o que Tielemans fez foi absolutamente fantástico.”
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Voltando as atenções para as competições europeias
O elenco agora vai se recompor e se preparar para uma viagem decisiva pela Champions League. O United tem um confronto marcado contra o Como ainda nesta semana. A equipe viajará à Itália para jogar no Stadio Giuseppe Sinigaglia. Tielemans espera manter sua função mais adiantada e dar sequência ao bom desempenho em competições nacionais.
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