Carragher destacou Tielemans e não poupou elogios após o empate disputado do United com o Leeds no domingo. O jogador da seleção belga teve uma atuação de destaque em Elland Road depois que o técnico Carrick alterou sua formação tática.

O time visitante começou bem a partida, com Tielemans em uma posição mais adiantada do que de costume. Ele atuou ao lado de Bruno Fernandes e Bryan Mbeumo para formar um trio ofensivo perigoso.

A mudança de posição deu resultado imediato para os visitantes. Tielemans deu um passe preciso no terço final do campo para Mbeumo abrir o placar, antes de Dominic Calvert-Lewin empatar para o Leeds no segundo tempo.