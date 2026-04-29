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Jack Grealish, estrela do Everton, emocionado, dá notícias sobre sua recuperação após a cirurgia
Notícias positivas do cirurgião
O jogador da seleção inglesa, de 30 anos, passou por uma cirurgia há dez semanas para tratar uma fratura por estresse sofrida durante a vitória por 1 a 0 sobre seu ex-clube, o Aston Villa. A lesão foi um duro golpe para o Everton, mas os últimos laudos médicos indicam um bom andamento da recuperação. Ao falar sobre sua situação atual, Grealish expressou seu alívio com o feedback recebido dos profissionais da área médica. “Sinto-me muito bem agora. Tive uma chamada pelo Zoom de 10 semanas com o cirurgião, que disse que não poderia estar melhor nesta fase”, disse ele àBBC Sport. “Então, para mim, são dias felizes e é muito bom ouvir notícias como essa.”
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"Algo que sinto tanta falta de fazer"
Embora a recuperação física esteja indo bem, Grealish admitiu que o aspecto mental de ficar de fora tem sido um desafio. O meia tem sido uma figura fundamental para os Toffees nesta temporada, marcando dois gols e dando seis assistências em 22 partidas em todas as competições. Assistir das arquibancadas tem sido difícil para um jogador que adora estar no meio da ação, especialmente durante jogos decisivos em Merseyside.
Refletindo sobre a dificuldade de ser um espectador, Grealish compartilhou o quanto sente falta do jogo. “Como jogador de futebol, é sempre difícil estar lesionado”, disse ele. “Fui ao clássico de Merseyside e fiquei um pouco emocionado, porque é algo que sinto muita falta de fazer.” Essa profunda conexão com o clube foi reforçada pelo apoio que recebeu de todos em Finch Farm durante sua ausência.
Incerteza sobre o futuro do Manchester City
Apesar do impacto que tem causado no Everton, o futuro a longo prazo de Grealish continua sendo alvo de intensas especulações. Ele deve retornar ao seu clube de origem, o Manchester City, no final da temporada, onde ainda tem um ano restante em seu contrato atual. No entanto, relatos sugerem que o Everton está interessado em explorar a possibilidade de tornar sua transferência para Goodison Park definitiva, caso seja possível chegar a um acordo financeiro.
O ponto de discórdia continua sendo a avaliação, com o City supostamente exigindo uma quantia na casa dos 50 milhões de libras. Grealish, por sua vez, está focado em retribuir a confiança depositada nele pelos Toffees. “Não tenho palavras para agradecer ao [Everton] pela forma como têm me tratado desde que me lesionei — eles têm sido brilhantes. Desde a comissão técnica, passando pelos jogadores, até o técnico”, acrescentou, destacando o forte vínculo que formou com o clube e com David Moyes.
Impacto fora do campo e papel de embaixador
Além de sua recuperação, Grealish continuou a dedicar seu tempo a causas beneficentes, renovando seu mandato como embaixador principal da Special Olympics Grã-Bretanha por mais três anos. Recentemente, ele recebeu atletas que completaram a Maratona de Londres, uma conquista que descreveu como “inacreditável”. A causa é muito importante para o meio-campista, que continua motivado por suas experiências familiares e pelo desejo de retribuir.
Ao explicar seu compromisso com a organização, Grealish disse: “Minha irmãzinha tem paralisia cerebral — é algo que me toca profundamente, é algo em que sempre quis me envolver. Vivo minha vida tentando fazer as pessoas felizes... tudo o que quero é ajudá-las o máximo que puder.”