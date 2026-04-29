Jack Grealish, estrela do Everton, emocionado, dá notícias sobre sua recuperação após a cirurgia

Embora a recuperação física esteja indo bem, Grealish admitiu que o aspecto mental de ficar de fora tem sido um desafio. O meia tem sido uma figura fundamental para os Toffees nesta temporada, marcando dois gols e dando seis assistências em 22 partidas em todas as competições. Assistir das arquibancadas tem sido difícil para um jogador que adora estar no meio da ação, especialmente durante jogos decisivos em Merseyside.

Refletindo sobre a dificuldade de ser um espectador, Grealish compartilhou o quanto sente falta do jogo. “Como jogador de futebol, é sempre difícil estar lesionado”, disse ele. “Fui ao clássico de Merseyside e fiquei um pouco emocionado, porque é algo que sinto muita falta de fazer.” Essa profunda conexão com o clube foi reforçada pelo apoio que recebeu de todos em Finch Farm durante sua ausência.