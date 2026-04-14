"Já dói só de ver!" Grande preocupação com Giulia Gwinn no FC Bayern e na DFB após uma entrada violenta

Gwinn foi atrás de uma bola que ricocheteou e foi derrubada de forma infeliz, mas violenta, por Melanie Brunnthaler em plena velocidade (28º). No choque, Gwinn caiu com força e sem frear com o ombro no gramado e gritou imediatamente de dor. Brunnthaler recebeu um cartão amarelo após a entrada.

Após uma longa pausa para atendimento médico, Gwinn voltou inicialmente ao jogo, mas teve que sair poucos minutos depois — protestando contra a decisão do técnico da seleção alemã, Christian Wück. “Dói só de ver. Sempre ficamos especialmente preocupados quando Giulia Gwinn está no chão”, disse a comentarista da ZDF, Claudia Neumann

A jogadora de 26 anos conseguia movimentar o ombro e o braço aparentemente sem grandes problemas ou desconforto e, por isso, queria continuar, mas Wück insistiu na medida de precaução e colocou Carlotta Wamser em campo. Gwinn seguiu imediatamente para o vestiário para exames adicionais, a fim de descartar possíveis luxações da articulação acromioclavicular ou lesões na clavícula.

“Ainda não sei, nós a tiramos por motivos de segurança. Mais exames serão realizados e espero que não seja nada grave”, explicou Wück logo após o apito final na ZDF.