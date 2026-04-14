Momento de susto para o FC Bayern e a seleção alemã: a capitã Giulia Gwinn teve que ser substituída logo após meia hora de jogo, após sofrer uma entrada violenta, na vitória por 5 a 1 (1 a 0) na partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Áustria.
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"Já dói só de ver!" Grande preocupação com Giulia Gwinn no FC Bayern e na DFB após uma entrada violenta
Gwinn foi atrás de uma bola que ricocheteou e foi derrubada de forma infeliz, mas violenta, por Melanie Brunnthaler em plena velocidade (28º). No choque, Gwinn caiu com força e sem frear com o ombro no gramado e gritou imediatamente de dor. Brunnthaler recebeu um cartão amarelo após a entrada.
Após uma longa pausa para atendimento médico, Gwinn voltou inicialmente ao jogo, mas teve que sair poucos minutos depois — protestando contra a decisão do técnico da seleção alemã, Christian Wück. “Dói só de ver. Sempre ficamos especialmente preocupados quando Giulia Gwinn está no chão”, disse a comentarista da ZDF, Claudia Neumann
A jogadora de 26 anos conseguia movimentar o ombro e o braço aparentemente sem grandes problemas ou desconforto e, por isso, queria continuar, mas Wück insistiu na medida de precaução e colocou Carlotta Wamser em campo. Gwinn seguiu imediatamente para o vestiário para exames adicionais, a fim de descartar possíveis luxações da articulação acromioclavicular ou lesões na clavícula.
“Ainda não sei, nós a tiramos por motivos de segurança. Mais exames serão realizados e espero que não seja nada grave”, explicou Wück logo após o apito final na ZDF.
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A ausência de Gwinn seria desastrosa para o FC Bayern antes das semanas decisivas
Uma pausa prolongada para Gwinn seria extremamente inoportuna, especialmente para o FC Bayern. As jogadoras de Munique ainda estão na disputa nas três competições. Embora o título do Campeonato Alemão já esteja garantido, elas enfrentam o time dominante do FC Barcelona nas semifinais da Liga dos Campeões. Na final da Copa, as mulheres do Bayern enfrentam, no dia 14 de maio, o que é provavelmente seu maior rival nacional atual, o Wolfsburg.
Gwinn já sofreu vários contratempos em sua carreira, alguns deles graves. Ela rompeu o ligamento cruzado duas vezes; no Campeonato Europeu do verão passado, sua participação chegou ao fim logo após o primeiro jogo. Em uma jogada de defesa na partida de estreia contra a Polônia, ela sofreu uma lesão no ligamento medial do joelho e ficou fora do restante do torneio.
Sem sua capitã, a seleção alemã chegou às semifinais após uma fase de grupos irregular e uma batalha grandiosa nas quartas de final contra a França, onde o gol de Aitana Bonmati na prorrogação contra a Espanha destruiu todos os sonhos de título.
A Alemanha praticamente não dá chances à Áustria
Apesar do susto com a lesão de Gwinn, a seleção alemã teve uma noite de sucesso — a equipe de Wück, cheia de ânimo, acabou vencendo com facilidade o clássico contra a Áustria, em Nuremberg.
Nicole Anyomi (17'), Vivien Endemann (52'), Sarah Puntigam com um gol contra (68'), além da excelente Jule Brand (76') e da substituta Lea Schüller (83'), marcaram os gols da Alemanha diante de 24.237 torcedores; Chiara D'Angelo (77') havia diminuído a diferença. A Alemanha consolidou a liderança do Grupo A4 na corrida pelo título de 2027 no Brasil; já no sábado (18h), em Ried, haverá o reencontro com a seleção austríaca, há muito inofensiva.