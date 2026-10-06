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Samuele Inacio Italy 2026Getty Images
Emanuele Tramacere
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Itália, zero minuto em 4 jogos para Samuele Inacio: o que acontece agora? O Brasil ainda está na disputa?

Itália
S. Inacio
Brasil

A grande expectativa pela estreia “anti-assédio” do atacante do Borussia Dortmund não chegou

A Itália de Roberto Mancini segue sua trajetória de crescimento com outra vitória sobre a Turquia, desta vez por 3 a 1 em casa, resultado que mantém a Itália totalmente na briga pela classificação às quartas de final da Nations League. Uma partida que encerrou a maratona de 4 jogos consecutivos desta longa maxi-pausa para as seleções e na qual muitos tiveram espaço e minutos em campo. Entre os convocados do técnico italiano, havia grande expectativa para ver a estreia absoluta com a camisa da Itália de um dos talentos mais jovens e mais comentados entre os elegíveis para a seleção italiana: Samuele Inacio.

No entanto, em 4 jogos o atacante nascido em 2008 teve uma única convocação, justamente na partida desta noite contra a Turquia, mas ficou zerado em minutos em campo, e a estreia "anti-assédio" não aconteceu. Mas o que acontece agora?

  • AS PALAVRAS DE MANCINI

    Que Mancini ainda não o visse 100% pronto, como todos os outros que, por outro lado, conseguiram estrear, já havia ficado evidente nas entrevistas coletivas anteriores. O técnico da Itália fechou a porta para uma possível mudança de nacionalidade, mesmo sem a certeza de poder lhe dar espaço, e destacou como, ainda hoje, ele precisa encontrar mais minutos antes de estar "pronto para a Itália".

    "Sei que Inacio é um garoto que precisa fazer algumas partidas para ser "nosso" e para que não pense em ir para outro lugar com outra camisa. Mas eu acredito que ele já esteja... fidelizado, porque fez toda a base pela Itália. Se nós pensamos que ele pode entrar e jogar, está errado, porque é preciso dar tempo a ele: é um garoto que também fisicamente precisa se formar. Mas tem qualidades importantes"

  • O que acontece agora?

    No fim, a chance para Inácio não chegou. A lesão de Vergara na reta final e a troca técnica de Scamacca por Pio Esposito fecharam as portas para o "presente" da estreia, que, porém, também teria valor duplo em uma chave "anti-roubo". Não se pode esquecer, de fato, que Samuele é filho de Inácio Piá, o ex-atacante brasileiro de Napoli e Atalanta, entre outros.

    Sem a primeira participação em uma partida oficial (o que teria imposto um freio pelos próximos 3 anos), o Brasil ainda poderia convencer o atacante a responder a uma convocação da seleção comandada por Carlo Ancelotti. Mancini falou em "fidelização" e, de fato, o garoto sempre declarou sonhar em defender as cores da Itália, mas a possibilidade de uma investida, ao menos no papel, hoje continua no mínimo possível.

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