Itália x Irlanda do Norte: antes do início da partida, um minuto de silêncio em memória de Beppe Savoldi

Esta é a nota da FIGC:





"A FIGC e o presidente Gabriele Gravina se unem ao luto dos familiares de Giuseppe ‘Beppe’ Savoldi, um dos atacantes mais prolíficos da década de 1970, falecido hoje aos 79 anos. Em sua memória, esta noite, no Estádio de Bergamo, será observado um minuto de silêncio antes do início da semifinal dos play-offs da Copa do Mundo entre Itália e Irlanda do Norte.





Apelidado de ‘mister dois bilhões’ após sua transferência, no verão de 1975, do Bologna para o Napoli — a transferência mais cara até então no futebol profissional —, Savoldi marcou, com as camisas do Atalanta, do Bologna e do Napoli, um total de 168 gols em 405 partidas na Série A. Na temporada 1972/73, sagrou-se artilheiro com 17 gols, empatado com Paolo Pulici e Gianni Rivera. Seu histórico na Seleção é de quatro partidas e um gol, marcado de pênalti contra a Grécia no amistoso disputado em 30 de dezembro de 1975 em Florença e vencido pelos Azzurri por 3 a 2."