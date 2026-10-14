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Ao VivoIngressos
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Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Itália x França em Milão: ingressos à venda e preços

Itália
França

A última partida da Itália em casa pelo grupo está marcada para quinta-feira, 12 de novembro, no Estádio Giuseppe Meazza. Os ingressos custam a partir de 20 euros, com preços reduzidos para famílias, menores de 12 anos, menores de 18 anos, maiores de 65 anos e estudantes universitários.

Depois de dois anos, San Siro voltará a receber um dos confrontos mais fascinantes do futebol europeu e mundial. Os ingressos para Itália x França estão à venda. O último jogo em casa da seleção italiana na fase de grupos da UEFA Nations League está marcado para quinta-feira, 12 de novembro, às 20h45, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.


Os ingressos podem ser comprados nos pontos de venda autorizados da Vivaticket e pelo site ticketing.figc.it, com preços reduzidos para famílias, menores de 12 anos, menores de 18 anos, maiores de 65 anos e estudantes universitários.


A SELEÇÃO ITALIANA VOLTA A MILÃO

Em 15 de maio de 1910, a primeira partida da história da seleção italiana foi disputada justamente em Milão, contra a França: na Arena Civica, a Itália venceu por 6 a 2. Dez anos depois, em 18 de janeiro de 1920, a equipe superou a França por 9 a 4, naquela que foi a maior vitória entre todos os jogos disputados na capital da Lombardia. Segunda cidade que mais recebeu partidas da seleção italiana, atrás de Roma (64 jogos, com 39 vitórias, 19 empates e 6 derrotas), e sede da Federação Italiana de Futebol entre 1905 e 1911, Milão viu a Itália entrar em campo em quatro estádios diferentes: a Arena Civica, o Velódromo Sempione (demolido em 1928), o Campo Milan, na Viale Lombardia, e o Estádio de San Siro, que desde 3 de março de 1980 leva o nome de Giuseppe Meazza.


A seleção italiana voltará a jogar no Meazza um ano após a derrota por 1 a 4 para a Noruega no último jogo da fase de grupos das Eliminatórias para a Copa do Mundo e dois anos depois da derrota por 1 a 3 para a França na Nations League. A Itália perdeu as últimas três partidas que disputou em Milão, onde permaneceu invicta por quase um século, exatos 96 anos: do 1 a 2 contra a Hungria, em janeiro de 1925, ao 1 a 2 contra a Espanha, em outubro de 2021.


  • OS PREÇOS DOS INGRESSOS

    TRIBUNA DE HONRA LARANJA COM HOSPITALIDADE - 195 EUROS

    SKY LOUNGE VERMELHO - 180 EUROS

    SKY LOUNGE LARANJA - 160 EUROS

    CAMAROTES CORPORATIVOS DA ÁREA VERMELHA - 180 EUROS

    TRIBUNA DE HONRA VERMELHA - 110 EUROS

    POLTRONA VERMELHA - 100 EUROS


    ARQUIBANCADA VERMELHA, PRIMEIRO ANEL - 80 EUROS

    ARQUIBANCADA VERMELHA, PRIMEIRO ANEL, INGRESSO COM DESCONTO PARA MAIORES DE 65 ANOS - 70 EUROS


    ARQUIBANCADA VERMELHA, PRIMEIRO ANEL, INGRESSO COM DESCONTO PARA MENORES DE 12 ANOS - 40 EUROS

    ARQUIBANCADA VERMELHA, PRIMEIRO ANEL, SETOR LATERAL - 60 EUROS

    ARQUIBANCADA VERMELHA, PRIMEIRO ANEL, SETOR LATERAL, INGRESSO COM DESCONTO PARA MAIORES DE 65 ANOS - 50 EUROS

    ARQUIBANCADA VERMELHA, PRIMEIRO ANEL, SETOR LATERAL, PROMOÇÃO FAMÍLIA PARA ADULTOS - 35 EUROS

    ARQUIBANCADA VERMELHA, PRIMEIRO ANEL, SETOR LATERAL, PROMOÇÃO FAMÍLIA PARA MENORES DE 18 ANOS - 25 EUROS

    ARQUIBANCADA VERMELHA, PRIMEIRO ANEL, SETOR LATERAL, INGRESSO COM DESCONTO PARA MENORES DE 12 ANOS - 14 EUROS


    TRIBUNA DE HONRA LARANJA - 80 EUROS

    ARQUIBANCADA LARANJA, PRIMEIRO ANEL - 70 EUROS

    ARQUIBANCADA LARANJA, PRIMEIRO ANEL, INGRESSO COM DESCONTO PARA MAIORES DE 65 ANOS - 60 EUROS


    ARQUIBANCADA LARANJA, PRIMEIRO ANEL, INGRESSO COM DESCONTO PARA MENORES DE 12 ANOS - 35 EUROS

    ARQUIBANCADA LARANJA, PRIMEIRO ANEL, SETOR LATERAL - 50 EUROS

    ARQUIBANCADA LARANJA, PRIMEIRO ANEL, SETOR LATERAL, INGRESSO COM DESCONTO PARA MAIORES DE 65 ANOS - 40 EUROS

    ARQUIBANCADA LARANJA, PRIMEIRO ANEL, SETOR LATERAL, PROMOÇÃO FAMÍLIA PARA ADULTOS - 30 EUROS

    ARQUIBANCADA LARANJA, PRIMEIRO ANEL, SETOR LATERAL, PROMOÇÃO FAMÍLIA PARA MENORES DE 18 ANOS - 20 EUROS

    ARQUIBANCADA LARANJA, PRIMEIRO ANEL, SETOR LATERAL, INGRESSO COM DESCONTO PARA MENORES DE 12 ANOS - 10 EUROS


    ARQUIBANCADAS AZUL E VERDE, PRIMEIRO ANEL - 40 EUROS

    ARQUIBANCADAS AZUL E VERDE, PRIMEIRO ANEL, INGRESSO COM DESCONTO PARA MENORES DE 18 ANOS - 20 EUROS


    ARQUIBANCADAS VERMELHA E LARANJA, SEGUNDO ANEL - 40 EUROS

    ARQUIBANCADAS VERMELHA E LARANJA, SEGUNDO ANEL, INGRESSO COM DESCONTO PARA MAIORES DE 65 ANOS - 30 EUROS

    ARQUIBANCADAS VERMELHA E LARANJA, SEGUNDO ANEL, INGRESSO COM DESCONTO PARA MENORES DE 12 ANOS - 10 EUROS



    ARQUIBANCADAS AZUL E VERDE, SEGUNDO ANEL - 30 EUROS

    ARQUIBANCADAS AZUL E VERDE, SEGUNDO ANEL, INGRESSO COM DESCONTO PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS - 14 EUROS


    ARQUIBANCADAS AZUL E VERDE, SEGUNDO ANEL, INGRESSO COM DESCONTO PARA MENORES DE 12 ANOS - 10 EUROS


    ARQUIBANCADAS AZUL E VERDE, TERCEIRO ANEL - 20 EUROS

    ARQUIBANCADAS AZUL E VERDE, TERCEIRO ANEL, INGRESSO COM DESCONTO PARA MENORES DE 12 ANOS - 5 EUROS

    ARQUIBANCADA VERMELHA, TERCEIRO ANEL - 20 EUROS

    ARQUIBANCADA VERMELHA, TERCEIRO ANEL, INGRESSO COM DESCONTO PARA MENORES DE 12 ANOS - 5 EUROS



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