Itália x França em Milão: ingressos à venda e preços

Depois de dois anos, San Siro voltará a receber um dos confrontos mais fascinantes do futebol europeu e mundial. Os ingressos para Itália x França estão à venda. O último jogo em casa da seleção italiana na fase de grupos da UEFA Nations League está marcado para quinta-feira, 12 de novembro, às 20h45, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.





Os ingressos podem ser comprados nos pontos de venda autorizados da Vivaticket e pelo site ticketing.figc.it, com preços reduzidos para famílias, menores de 12 anos, menores de 18 anos, maiores de 65 anos e estudantes universitários.





A SELEÇÃO ITALIANA VOLTA A MILÃO

Em 15 de maio de 1910, a primeira partida da história da seleção italiana foi disputada justamente em Milão, contra a França: na Arena Civica, a Itália venceu por 6 a 2. Dez anos depois, em 18 de janeiro de 1920, a equipe superou a França por 9 a 4, naquela que foi a maior vitória entre todos os jogos disputados na capital da Lombardia. Segunda cidade que mais recebeu partidas da seleção italiana, atrás de Roma (64 jogos, com 39 vitórias, 19 empates e 6 derrotas), e sede da Federação Italiana de Futebol entre 1905 e 1911, Milão viu a Itália entrar em campo em quatro estádios diferentes: a Arena Civica, o Velódromo Sempione (demolido em 1928), o Campo Milan, na Viale Lombardia, e o Estádio de San Siro, que desde 3 de março de 1980 leva o nome de Giuseppe Meazza.





A seleção italiana voltará a jogar no Meazza um ano após a derrota por 1 a 4 para a Noruega no último jogo da fase de grupos das Eliminatórias para a Copa do Mundo e dois anos depois da derrota por 1 a 3 para a França na Nations League. A Itália perdeu as últimas três partidas que disputou em Milão, onde permaneceu invicta por quase um século, exatos 96 anos: do 1 a 2 contra a Hungria, em janeiro de 1925, ao 1 a 2 contra a Espanha, em outubro de 2021.



