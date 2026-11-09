Itália: três jovens sobreviventes da tragédia de Crans-Montana visitam Coverciano

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Francesca, Kean e Leonardo, três jovens que sobreviveram à tragédia de Crans-Montana, chegaram a Coverciano no fim da manhã. Depois de uma visita ao Centro Técnico Federal — eles também irão ao Museu do Futebol —, encontraram o técnico da seleção italiana. Segundo a Figc, Roberto Mancini brincou e conversou com eles antes de entregar aos três jovens, ao lado do presidente do Club Italia, Claudio Ranieri, e do team manager da seleção italiana, Gabriele Oriali, camisas da seleção italiana de seus ídolos do futebol. No almoço, os três jovens estiveram com os jogadores da seleção italiana e com outro atleta: o nadador paralímpico Luca Da Prato, campeão europeu e mundial, acompanhado na ocasião por Roberto Bonanni, líder da equipe e técnico da seleção italiana de natação paralímpica.

Por volta da hora do almoço, outra equipe chegou ao outro lado de Coverciano depois de erguer um troféu em julho passado, na Inglaterra: a seleção italiana de CP, vencedora do World Championship no primeiro torneio internacional disputado desde que a FIGC foi reconhecida como federação paralímpica. A taça foi entregue ao Museu do Futebol e agora integra o acervo que conta mais de um século de história da seleção italiana.