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Roberto Mancini ItalyGetty
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Itália: três jovens sobreviventes da tragédia de Crans-Montana visitam Coverciano

Itália
R. Mancini

O técnico da seleção italiana, Roberto Mancini, deu a eles a camisa da seleção.

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Francesca, Kean e Leonardo, três jovens que sobreviveram à tragédia de Crans-Montana, chegaram a Coverciano no fim da manhã. Depois de uma visita ao Centro Técnico Federal — eles também irão ao Museu do Futebol —, encontraram o técnico da seleção italiana. Segundo a Figc, Roberto Mancini brincou e conversou com eles antes de entregar aos três jovens, ao lado do presidente do Club Italia, Claudio Ranieri, e do team manager da seleção italiana, Gabriele Oriali, camisas da seleção italiana de seus ídolos do futebol. No almoço, os três jovens estiveram com os jogadores da seleção italiana e com outro atleta: o nadador paralímpico Luca Da Prato, campeão europeu e mundial, acompanhado na ocasião por Roberto Bonanni, líder da equipe e técnico da seleção italiana de natação paralímpica.

Por volta da hora do almoço, outra equipe chegou ao outro lado de Coverciano depois de erguer um troféu em julho passado, na Inglaterra: a seleção italiana de CP, vencedora do World Championship no primeiro torneio internacional disputado desde que a FIGC foi reconhecida como federação paralímpica. A taça foi entregue ao Museu do Futebol e agora integra o acervo que conta mais de um século de história da seleção italiana.

  • É hora de ir para os campos de jogo, porque o treino está prestes a começar. Quem também acompanha o treino é Daniele Cassioli, junto com alguns atletas da Real Eyes Sport ASD, associação esportiva dedicada à promoção do esporte entre pessoas com deficiência visual.

    Antes do início do treino, as fotos. Todos juntos. Imagens nada protocolares, assim como os sorrisos e os abraços. Imagens genuínas, que vão guardar a lembrança de um dia que realmente enriqueceu a todos.

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