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Ao VivoIngressos
Camarda Italien U21Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Itália sub-21 x Polônia sub-21 0 a 0 AO VIVO

Italy U21
Itália
Italy U21 x Poland U21
Poland U21
EURO U21 Qualification

Acompanhe o confronto decisivo da Itália sub-21 pela classificação para os próximos Europeus Sub-21.

Tudo em um jogo. A Itália Sub-21 enfrenta a Polônia Sub-21 no último duelo do grupo E das Eliminatórias para a próxima Eurocopa da categoria.


A seleção de Silvio Baldini precisa apenas vencer e fazê-lo por dois gols de diferença para poder se classificar diretamente à fase final do torneio, enquanto, com uma vitória por apenas um gol de diferença, seguiria totalmente na briga por uma vaga como melhor segunda colocada. Com todos os outros resultados, Camarda e companhia se veriam em novembro tendo de disputar os playoffs.


ITÁLIA SUB-21 - POLÔNIA SUB-21

GOLS: -

  • Gols e principais lances

    0' Bola rolando às 18h15 no estádio Adriático, em Pescara


    AQUI ESTATÍSTICAS, INFORMAÇÕES E O RELATO MINUTO A MINUTO

  • Sub-21, Itália x Polônia: prováveis escalações e a ficha da partida

    Itália Sub-21-Polônia Sub-21


    Gols: -


    ITÁLIA (4-3-3): Palmisani; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Barteasaghi: Pisilli, Faticanti, Ndour; Liberali, Cisse, Koleosho. 

    À disposição: Daffara, Lipani, Calvani, Cherubini, Camarda, Berti, Fini, Moruzzi, Lulli.

    Téc. Baldini.


    POLÔNIA (4-2-3-1): Lubik; Krajewski, Matysik, Ede, Gurgul; Kowalczyk, Oyedele; Drachal, Mazurek, Pienko, Mikolajewski. 

    À disposição: Zych, Drapinski, Matysik, Zewlakow, Mikolajewski, Oyedele, Drachal, Duda.

    Téc. Brzeczek.


    Árbitro: Badstubner (ALE)

    Advertidos: -

    Expulsos: -

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