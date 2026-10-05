Itália sub-21 x Polônia sub-21 0 a 0 AO VIVO

Tudo em um jogo. A Itália Sub-21 enfrenta a Polônia Sub-21 no último duelo do grupo E das Eliminatórias para a próxima Eurocopa da categoria.





A seleção de Silvio Baldini precisa apenas vencer e fazê-lo por dois gols de diferença para poder se classificar diretamente à fase final do torneio, enquanto, com uma vitória por apenas um gol de diferença, seguiria totalmente na briga por uma vaga como melhor segunda colocada. Com todos os outros resultados, Camarda e companhia se veriam em novembro tendo de disputar os playoffs.





ITÁLIA SUB-21 - POLÔNIA SUB-21

GOLS: -