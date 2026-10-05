A Itália de Roberto Mancini segue seu processo de evolução com outra vitória sobre a Turquia, desta vez por 3 a 1 em casa, resultado que mantém a Itália totalmente na briga pela classificação às quartas de final da Nations League. Uma partida que encerrou a maratona de 4 jogos consecutivos desta longa maxi-pausa para as seleções e na qual muitos encontraram espaço e minutagem. Entre os convocados do técnico italiano, havia grande expectativa para ver a estreia absoluta com a camisa da Itália de um dos talentos mais jovens e mais comentados entre os elegíveis para a seleção: Samuele Inacio.
No entanto, em 4 jogos o atacante nascido em 2008 teve uma única convocação, justamente na partida desta noite contra a Turquia, mas zero minutos em campo, e a estreia "anti-assédio" não aconteceu. Mas o que acontece agora?