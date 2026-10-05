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Samuele Inacio Italy 2026Getty Images
Emanuele Tramacere
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Itália: Samuele Inacio soma zero minutos em quatro jogos; o que acontece agora?

Itália
S. Inacio
Brasil

A grande espera pela estreia “anti-assédio” do atacante do Borussia Dortmund não chegou

A Itália de Roberto Mancini segue seu processo de evolução com outra vitória sobre a Turquia, desta vez por 3 a 1 em casa, resultado que mantém a Itália totalmente na briga pela classificação às quartas de final da Nations League. Uma partida que encerrou a maratona de 4 jogos consecutivos desta longa maxi-pausa para as seleções e na qual muitos encontraram espaço e minutagem. Entre os convocados do técnico italiano, havia grande expectativa para ver a estreia absoluta com a camisa da Itália de um dos talentos mais jovens e mais comentados entre os elegíveis para a seleção: Samuele Inacio.

No entanto, em 4 jogos o atacante nascido em 2008 teve uma única convocação, justamente na partida desta noite contra a Turquia, mas zero minutos em campo, e a estreia "anti-assédio" não aconteceu. Mas o que acontece agora?

  • AS PALAVRAS DE MANCINI

    O fato de Mancini ainda não vê-lo pronto 100% como todos os outros que, por outro lado, tiveram a estreia já parecia evidente nas coletivas de imprensa anteriores. O técnico da seleção fechou a porta para uma possível mudança de nacionalidade mesmo sem a certeza de poder lhe conceder espaço e destacando como, ainda hoje, ele precise encontrar mais espaço antes de ser "de Itália".

    "Sei que Inacio é um garoto que precisa fazer algumas aparições para ser "nosso" e para que não pense em ir para outro lugar com outra camisa. Mas eu acredito que ele já esteja... fidelizado porque fez toda a base pela Itália. Se nós pensamos que ele pode entrar e jogar, está errado, porque é preciso dar tempo a ele: é um garoto que também fisicamente precisa se formar. Mas tem qualidades importantes"

  • O QUE ACONTECE AGORA?

    No fim, a chance para Inacio não apareceu. A lesão de Vergara nos minutos finais e a mudança tática de Scamacca por Pio Esposito fecharam as portas para o "presente" da estreia, que, porém, também teria um valor duplo na chave "anti-roubo". Não se pode esquecer, de fato, que Samuele é filho de Inacio Pia, ex-atacante brasileiro de Napoli e Atalanta, entre outros.

    Sem a primeira presença em uma partida oficial (o que teria imposto um freio pelos próximos 3 anos), o Brasil ainda poderia convencer o atacante a responder a uma convocação da seleção comandada por Carlo Ancelotti. Mancini falou em "fidelização" e, de fato, o garoto sempre declarou sonhar em defender as cores da Itália, mas a possibilidade de uma perda, ao menos no papel, hoje segue no mínimo possível.

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