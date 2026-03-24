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Italy v Israel - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Itália, rumo aos playoffs: Locatelli, Retegui, Kean e... Quem será o cobrador de pênaltis?

Itália
Itália x Irlanda do Norte
Eliminatórias Europeias

As possíveis opções de Gattuso caso seja marcada uma cobrança de pênalti.

A expectativa cresce.

Um dos jogos mais importantes da história recente da Seleção Italiana de Futebol: a semifinal dos playoffs contra a Irlanda do Norte, para chegar à final (neste caso, contra o vencedor do confronto entre País de Gales e Bósnia) e finalmente voltar à Copa do Mundo.

A seleção do técnico Gennaro Gattuso está se preparando para a partida de quinta-feira, 26 de março, na New Balance Arena, em Bergamo. Nesta sensação de ansiedade cada vez maior entre os torcedores da Azzurra, tentemos entender — caso haja a marcação de um pênalti — quem poderia cobrar a cobrança dos onze metros.

  • A CONVOCAÇÃO

    Vamos começar pelos convocados.

    Goleiros: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

    Defensores: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

    Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

    Atacantes: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

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  • QUEM PODE MARCAR UM PÊNALTI

    Ao dar uma olhada na lista de convocados da seleção italiana de Gennaro Gattuso, a atenção se concentra principalmente no setor ofensivo: Kean e Retegui são os dois principais candidatos a cobrar um pênalti, caso seja marcado um na partida contra a Irlanda do Norte.

    Os dois atacantes já demonstraram estar à vontade na marca dos onze metros e qualquer um dos dois que estiver em campo poderá cobrar um eventual pênalti. Em segundo lugar, temos o capitão da Juventus, Manuel Locatelli: além de ter se recuperado do erro contra o Sassuolo no campeonato, ele tem a familiaridade e a experiência necessárias para cobrar um pênalti.

    Por último, mas não menos importante, haveria também Politano e Raspadori.

  • QUEM DERROTOU OS ÚLTIMOS

    Se analisarmos quem converteu os pênaltis anteriores, os últimos pênaltis da Itália foram cobrados por Retegui e Raspadori: o centroavante do Al-Qadsiah marcou três dos quatro pênaltis cobrados (o único erro ocorreu contra a Estônia), enquanto o atacante que chegou ao Atalanta vindo do Atlético de Madrid em janeiro converteu seu pênalti no ano passado na Liga das Nações contra a Alemanha.

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