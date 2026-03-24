Itália, rumo aos playoffs: Locatelli, Retegui, Kean e... Quem será o cobrador de pênaltis?

Ao dar uma olhada na lista de convocados da seleção italiana de Gennaro Gattuso, a atenção se concentra principalmente no setor ofensivo: Kean e Retegui são os dois principais candidatos a cobrar um pênalti, caso seja marcado um na partida contra a Irlanda do Norte.

Os dois atacantes já demonstraram estar à vontade na marca dos onze metros e qualquer um dos dois que estiver em campo poderá cobrar um eventual pênalti. Em segundo lugar, temos o capitão da Juventus, Manuel Locatelli: além de ter se recuperado do erro contra o Sassuolo no campeonato, ele tem a familiaridade e a experiência necessárias para cobrar um pênalti.

Por último, mas não menos importante, haveria também Politano e Raspadori.