Itália, rumo aos playoffs: Locatelli, Retegui, Kean e... Quem será o cobrador de pênaltis?

A expectativa cresce.
Um dos jogos mais importantes da história recente da Seleção Italiana de Futebol: a semifinal dos playoffs contra a Irlanda do Norte, para chegar à final (neste caso, contra o vencedor do confronto entre País de Gales e Bósnia) e finalmente voltar à Copa do Mundo.
A seleção do técnico Gennaro Gattuso está se preparando para a partida de quinta-feira, 26 de março, na New Balance Arena, em Bergamo. Nesta sensação de ansiedade cada vez maior entre os torcedores da Azzurra, tentemos entender — caso haja a marcação de um pênalti — quem poderia cobrar a cobrança dos onze metros.