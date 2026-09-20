A primeira lista de convocados do novo ciclo da Itália sob o comando de Roberto Mancini já sofre a primeira baixa. Na longa relação divulgada há apenas alguns dias pela Figc estava, de fato, presente o meio-campista da Roma Bryan Cristante, que, porém, após a última rodada do campeonato, será obrigado a dar forfait e não atender ao chamado da seleção italiana. No lugar dele, o técnico da Itália escolheu convocar Samuele Ricci.
Itália, problema para Cristante: fora dos convocados, Mancini chama Ricci
PROBLEMA FÍSICO
Cristante foi dispensado da convocação da Itália porque, como comunicado pela Figc, o meio-campista da Roma apresentou um problema físico não melhor especificado que o obrigou a desistir. Já Samuele Ricci entrou em campo no início do segundo tempo com a camisa do Como, chamado para substituir o romanista na seleção, mas não conseguiu ajudar os companheiros a reverter a derrota para o Frosinone.
O COMUNICADO DA FIGC
A Itália se apresenta nesta noite no Centro Técnico Federal de Coverciano, onde a partir de amanhã começará a treinar de olho nos quatro primeiros jogos do grupo da UEFA Nations League.
Após a partida do campeonato contra a Inter disputada ontem, o meio-campista da Roma Bryan Cristante está indisponível por causa de um problema físico e não poderá atender à convocação. Ao mesmo tempo, o técnico Roberto Mancini determinou a convocação do meio-campista do Como Samuele Ricci, que se juntará ao grupo nas próximas horas.
A lista completa dos convocados
Goleiros: Marco Carnesecchi (Atalanta),Gianluigi Donnarumma (Manchester City),Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);
Defensores: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Meio-campistas: Nicolò Barella (Inter),Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Atacantes: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Nuremberg).
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