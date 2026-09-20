Itália, problema para Cristante: fora dos convocados, Mancini chama Ricci

A Itália se apresenta nesta noite no Centro Técnico Federal de Coverciano, onde a partir de amanhã começará a treinar de olho nos quatro primeiros jogos do grupo da UEFA Nations League.

Após a partida do campeonato contra a Inter disputada ontem, o meio-campista da Roma Bryan Cristante está indisponível por causa de um problema físico e não poderá atender à convocação. Ao mesmo tempo, o técnico Roberto Mancini determinou a convocação do meio-campista do Como Samuele Ricci, que se juntará ao grupo nas próximas horas.