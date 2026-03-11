Nada feito para Marco Verratti, o nome surpresa mais sonante recuperado por Gennaro Gattuso nestes dias que antecedem o fundamental playoff de qualificação para o próximo Mundial de 2026 nos EUA-México-Canadá. No dia 26 de março, em Bergamo, na primeira partida contra a Irlanda do Norte, não estará presente o meio-campista de Pescara, atualmente sob contrato com o time Al-Duhail, do Catar. O motivo é físico, já que, após se encontrar com o técnico da seleção italiana e receber a carta de pré-convocação, segundo o jornal Repubblica, ele sofreu uma recaída do último lesão grave.
Traduzido por
Itália, nada de playoffs para Verratti: nova lesão o tira de campo
UMA EXPERIÊNCIA PARA GATTUSO
Gattuso, juntamente com o chefe da delegação Gigi Buffon e o membro da equipe Leonardo Bonucci (ambos ex-companheiros de seleção do ex-PSG), se reuniram com Verratti durante o mês de fevereiro para avaliar sua disponibilidade para um possível retorno à seleção. O técnico está procurando desesperadamente um meio-campista experiente que saiba controlar o ritmo e a tensão, especialmente nos minutos finais das partidas, e o talento que cresceu no Pescara representava o perfil ideal.
A PRÉ-CONVOCAÇÃO
Verratti se mostrou aberto à ideia de fazer parte desse grupo em um momento tão delicado para o futebol italiano, com o objetivo de estar presente tanto no dia 26 de março quanto, possivelmente, no dia 31 de março, data da eventual partida final fora de casa contra o vencedor do confronto entre País de Gales e Bósnia. Gattuso confirmou a ideia, enviando ao jogador e ao seu clube a carta de pré-convocação para o retiro em Coverciano, do qual ele não poderá participar.
NOVA LESÃO E AS ALTERNATIVAS PARA GATTUSO
Verratti jogou sua última partida oficial em 15 de janeiro pelo Al Duhail e, desde então, ficou fora de campo devido a uma lesão. Um problema no joelho que parecia ter sido superado, mas que, segundo o Repubblica, se agravou nas últimas horas e forçará o meio-campista a desistir. O jogador nascido em 1992 não poderá fazer parte da convocação de Gattuso, que, além da defesa, terá que fazer da necessidade uma virtude também no meio de campo. No lugar do ex-PSG, Niccolò Pisilli, meio-campista da Roma capaz de atuar também como meia ofensivo, está subindo na hierarquia, com Barella bloqueado ao lado de Tonali nas duas posições centrais do meio de campo.