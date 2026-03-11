Itália, nada de playoffs para Verratti: nova lesão o tira de campo

Verratti jogou sua última partida oficial em 15 de janeiro pelo Al Duhail e, desde então, ficou fora de campo devido a uma lesão. Um problema no joelho que parecia ter sido superado, mas que, segundo o Repubblica, se agravou nas últimas horas e forçará o meio-campista a desistir. O jogador nascido em 1992 não poderá fazer parte da convocação de Gattuso, que, além da defesa, terá que fazer da necessidade uma virtude também no meio de campo. No lugar do ex-PSG, Niccolò Pisilli, meio-campista da Roma capaz de atuar também como meia ofensivo, está subindo na hierarquia, com Barella bloqueado ao lado de Tonali nas duas posições centrais do meio de campo.