Giovanni Malagò, presidente da FIGC, à margem da cerimônia de concessão de títulos honoris causa do ACS Asomi College of Science no Salão de Honra do CONI — onde recebeu a honraria na área de diplomacia esportiva —, falou sobre o cargo de diretor técnico da Seleção Nacional: “Esta é a semana do diretor técnico, não mudo de opinião. Estamos na quinta-feira e espero que, no fim de semana, a agitação se acalme. Estou trabalhando bastante; pode até haver uma surpresa. Talvez seja mais fácil lidar com outras situações. Uma vez superado esse primeiro assunto do diretor técnico, paradoxalmente, poderíamos avançar mais facilmente no restante”.
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Itália, Malagò: “Até o final desta semana, teremos o novo diretor técnico; pode até ser uma surpresa”
MALDINI NA POLE, MAS...
De acordo com o jornal *La Gazzetta dello Sport*, Maldini continua na pole position: ele esclareceu todos os aspectos que mais lhe interessavam sobre essa nova função, fazendo perguntas muito precisas sob todos os pontos de vista, desde a logística até as responsabilidades. E também teria resolvido as possíveis divergências financeiras. O que resta a fazer agora é esclarecer uma questão relacionada a uma proposta que ele havia recebido anteriormente. Por isso, até o momento não há certezas.
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