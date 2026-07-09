Itália, Malagò: “Até o final desta semana, teremos o novo diretor técnico; pode até ser uma surpresa”

Giovanni Malagò, presidente da FIGC, à margem da cerimônia de concessão de títulos honoris causa do ACS Asomi College of Science no Salão de Honra do CONI — onde recebeu a honraria na área de diplomacia esportiva —, falou sobre o cargo de diretor técnico da Seleção Nacional: “Esta é a semana do diretor técnico, não mudo de opinião. Estamos na quinta-feira e espero que, no fim de semana, a agitação se acalme. Estou trabalhando bastante; pode até haver uma surpresa. Talvez seja mais fácil lidar com outras situações. Uma vez superado esse primeiro assunto do diretor técnico, paradoxalmente, poderíamos avançar mais facilmente no restante”.



