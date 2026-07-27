E agora, o que acontece? O rumo repentino tomado pelos acontecimentos na frente da nomeação do novo selecionador da Itália e do caso que teve Andrea Pirlo como protagonista pode levar a um verdadeiro terramoto na Federação Italiana de Futebol. Segundo várias fontes, o diretor técnico recém-nomeado Paolo Maldini e o seu braço direito Leonardo estão prontos para apresentar a demissão caso o presidente da FIGC, Malagò, avance para um perfil de treinador que não esteja alinhado com as suas ideias.
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Itália: é o dia da reunião decisiva entre Malagò, Paolo Maldini e Leonardo. Haverá demissões ou o caso pode ser encerrado?
ENCONTRO DECISIVO
Segundo o que refere a La Gazzetta dello Sport, está previsto para hoje, em Roma, um encontro muito importante e decisivo precisamente entre Malagò, Maldini e Leonardo, no qual se perceberá se ainda existem ou não margens para prosseguir uma colaboração iniciada há pouco menos de três semanas. O recém-eleito número um da Federação tentará convencer os homens a quem confiou o projeto de refundação da Itália – que inclui também uma reestruturação das seleções jovens – de que a nomeação de Andrea Pirlo era realmente incompatível, por razões de oportunidade, com os princípios de ética que o cargo de selecionador implica. Malagò tem depois a urgência de apresentar às componentes do futebol italiano o nome do selecionador designado até ao final do dia de amanhã, quando se realizará um Conselho federal.
Chiellini está pronto
Malagò tentará reafirmar em palavras a confiança absoluta no projeto apresentado por Maldini e Leonardo, que iria para lá da escolha do nome do selecionador chamado a liderar o novo ciclo da Itália, tendo em vista a qualificação para o Mundial de 2030. Se, porém, da parte do diretor técnico e do seu conselheiro houver uma demonstração clara de intransigência em relação ao perfil de Pirlo, o presidente da FIGC ver-se-á obrigado a aceitar a demissão e já terá identificado em Giorgio Chiellini a figura ideal para assumir o cargo de diretor técnico. Com um entre Roberto Mancini e Antonio Conte como selecionador.
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