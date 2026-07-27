Segundo o que refere a La Gazzetta dello Sport, está previsto para hoje, em Roma, um encontro muito importante e decisivo precisamente entre Malagò, Maldini e Leonardo, no qual se perceberá se ainda existem ou não margens para prosseguir uma colaboração iniciada há pouco menos de três semanas. O recém-eleito número um da Federação tentará convencer os homens a quem confiou o projeto de refundação da Itália – que inclui também uma reestruturação das seleções jovens – de que a nomeação de Andrea Pirlo era realmente incompatível, por razões de oportunidade, com os princípios de ética que o cargo de selecionador implica. Malagò tem depois a urgência de apresentar às componentes do futebol italiano o nome do selecionador designado até ao final do dia de amanhã, quando se realizará um Conselho federal.