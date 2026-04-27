Isso nunca aconteceu antes! Grande sucesso na rede especial do FC Bayern de Munique

O Racing faz parte do patrimônio tradicional do futebol uruguaio, mas, após um rebaixamento temporário, só voltou a disputar a Primera División em 2022. Pouco tempo depois, a Red&Gold Football assumiu o controle acionário. Trata-se de uma joint venture que o FC Bayern e o clube da MLS Los Angeles FC administram em conjunto desde 2023.

O plano é adquirir outros clubes ou cooperar com eles, a fim de otimizar a descoberta e o desenvolvimento de talentos em todo o mundo. Nos três anos desde a fundação, os muniquenses, sob a liderança do diretor de base Jochen Sauer, construíram, em conjunto com o LAFC, uma rede que abrange cinco continentes. Além do Racing, também fazem parte da estrutura a academia Gambinos Stars, na Gâmbia, na África Ocidental, o Jeju SK FC, da primeira divisão sul-coreana, e o SD Aucas, da primeira divisão equatoriana.

Além disso, o LAFC tornou-se parceiro estratégico do tradicional clube austríaco Wacker Innsbruck, que estava em dificuldades, e assumiu a maioria das ações do Grasshoppers Zürich, time da primeira divisão suíça, em 2024. Fora do projeto, o FC Bayern coopera na Alemanha com o SSV Ulm, da terceira divisão, e com o SpVgg Unterhaching, da liga regional. No total, a rede abrange agora dez locais.