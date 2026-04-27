O futebol uruguaio é um verdadeiro duopólio; desde sempre, o Peñarol e o Nacional disputam entre si quase todos os títulos. Por isso, é ainda mais notável quando um clube menor consegue se intrometer — como está acontecendo agora com o Racing Club de Montevidéu. A duas rodadas do fim, o Racing já não pode mais perder o Apertura e, com isso, o primeiro título nacional da história do clube. Após uma derrota na estreia, o Racing venceu nove das últimas doze partidas e está sete pontos à frente do segundo colocado.
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Isso nunca aconteceu antes! Grande sucesso na rede especial do FC Bayern de Munique
No Apertura, um dos dois campeonatos semestrais do complexíssimo sistema de ligas do Uruguai, o Racing conquistou a vitória e se classificou para as eliminatórias do campeonato no outono. Lá, enfrentará o vencedor do Clausura nas semifinais, antes de disputar a final pelo título de campeão de 2026 contra o clube que tiver somado mais pontos ao longo do ano. O atual campeão é o Nacional.
Red&Gold Football: A rede do FC Bayern
O Racing faz parte do patrimônio tradicional do futebol uruguaio, mas, após um rebaixamento temporário, só voltou a disputar a Primera División em 2022. Pouco tempo depois, a Red&Gold Football assumiu o controle acionário. Trata-se de uma joint venture que o FC Bayern e o clube da MLS Los Angeles FC administram em conjunto desde 2023.
O plano é adquirir outros clubes ou cooperar com eles, a fim de otimizar a descoberta e o desenvolvimento de talentos em todo o mundo. Nos três anos desde a fundação, os muniquenses, sob a liderança do diretor de base Jochen Sauer, construíram, em conjunto com o LAFC, uma rede que abrange cinco continentes. Além do Racing, também fazem parte da estrutura a academia Gambinos Stars, na Gâmbia, na África Ocidental, o Jeju SK FC, da primeira divisão sul-coreana, e o SD Aucas, da primeira divisão equatoriana.
Além disso, o LAFC tornou-se parceiro estratégico do tradicional clube austríaco Wacker Innsbruck, que estava em dificuldades, e assumiu a maioria das ações do Grasshoppers Zürich, time da primeira divisão suíça, em 2024. Fora do projeto, o FC Bayern coopera na Alemanha com o SSV Ulm, da terceira divisão, e com o SpVgg Unterhaching, da liga regional. No total, a rede abrange agora dez locais.
A trajetória de sucesso do Racing não se baseia em transferências caras
Os torcedores mais ativos do FC Bayern já protestaram várias vezes contra esse modelo, rejeitando, por princípio, esse tipo de propriedade envolvendo vários clubes. No Racing, as reações à entrada do FC Bayern foram mistas. “Os torcedores estão, em parte, a favor e, em parte, contra”, disse Damian Herrera, renomado jornalista esportivo uruguaio, recentemente em entrevista ao SPOX. “Mas, tirando algumas divergências nas redes sociais, não tenho conhecimento de protestos.”
Nesta parceria que já dura quase três anos, “à primeira vista, não mudou muita coisa” no Racing, relata Herrera. Houve investimentos na infraestrutura das categorias de base, mas nenhum reforço digno de nota para os profissionais. De qualquer forma, o sucesso atual não se baseia em transferências caras. De acordo com o portal especializado Transfermarkt, o elenco do Racing vale, no total, apenas cerca de oito milhões de euros, uma fração do elenco do milionário Penarol (41 milhões).
Desde o início da parceria, alguns jogadores do Racing conseguiram dar o salto para a Europa. Tomas Veron Lupi, de 25 anos, atuou pelo Grasshoppers na última temporada; atualmente, ele está de volta ao Uruguai por empréstimo, jogando pelo atual campeão Nacional. Neste inverno, Anderson Rodriguez (19) e Mauro Marichal (18) se transferiram para Innsbruck. Eles se destacaram para essa mudança no chamado Red&Gold Global Trophy, que o FC Bayern organizou em novembro no Campus para seus clubes parceiros e alguns outros clubes convidados.
Embora nenhum jogador do Racing tenha chegado ainda ao time principal do FC Bayern, outro jogador da rede já chegou: Bara Sapoko Ndiaye, do Gambinos Stars, já disputou três partidas e, no fim de semana, chegou a estar no time titular contra o FSV Mainz 05.