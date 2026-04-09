"Isso me dói!" O desenrolar dramático de uma oferta de transferência no BVB ainda causa dor a Niko Kovac até hoje

Onde há perdedores, muitas vezes também há vencedores. Luca Reggiani, por exemplo, é um deles. O italiano de 18 anos provavelmente não teria tido essa evolução inesperada e vertiginosa nas últimas semanas no Borussia Dortmund se Aaron Anselmino não tivesse deixado o clube de forma repentina. Uma saída que o técnico Niko Kovac ainda hoje lamenta. Sim, que até lhe causa dor física.
“Às vezes, vejo como o Strasbourg jogou ou se ele chegou a entrar em campo. Isso é bem normal. No entanto, me dói que ele não jogue mais com tanta frequência como antes ou como teria jogado conosco”, disse Kovac na sexta-feira, na coletiva de imprensa antes do jogo em casa do Dortmund contra o Bayer Leverkusen.