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Niko KovacIMAGO / Kirchner-Media
Jochen Tittmar

Traduzido por

"Isso me dói!" O desenrolar dramático de uma oferta de transferência no BVB ainda causa dor a Niko Kovac até hoje

Campeonato Francês
Especiais e Opinião
Borussia Dortmund
Strasbourg
A. Anselmino
N. Kovac

Em circunstâncias questionáveis, Aaron Anselmino teve que deixar o BVB abruptamente no meio do ano. O Chelsea o emprestou diretamente ao Racing de Estrasburgo. Lá, as coisas não estão indo muito bem para o zagueiro de 20 anos.

Onde há perdedores, muitas vezes também há vencedores. Luca Reggiani, por exemplo, é um deles. O italiano de 18 anos provavelmente não teria tido essa evolução inesperada e vertiginosa nas últimas semanas no Borussia Dortmund se Aaron Anselmino não tivesse deixado o clube de forma repentina. Uma saída que o técnico Niko Kovac ainda hoje lamenta. Sim, que até lhe causa dor física.

“Às vezes, vejo como o Strasbourg jogou ou se ele chegou a entrar em campo. Isso é bem normal. No entanto, me dói que ele não jogue mais com tanta frequência como antes ou como teria jogado conosco”, disse Kovac na sexta-feira, na coletiva de imprensa antes do jogo em casa do Dortmund contra o Bayer Leverkusen.

  • Mas, para isso, Anselmino — que o seu clube de origem, o Chelsea, havia chamado de volta do empréstimo pouco antes do fim do prazo acordado, para grande surpresa do BVB, e que, pouco tempo depois, foi cedido ao clube parceiro Racing de Estrasburgo — teria de estar em forma novamente. O argentino raramente esteve em forma durante a sua passagem pela equipe da Westfália — e, na França, o seu desempenho também tem sido extremamente modesto até agora, devido a lesões.

    Em Dortmund, Anselmino, que não disputava uma partida oficial há quase um ano, perdeu doze partidas oficiais em apenas cinco meses devido a lesões. Logo após sua estreia muito positiva pelo BVB, o corpo reagiu, e o jogador de 20 anos ficou fora de ação por várias semanas.

    Mas, nos 585 minutos de jogo distribuídos por dez partidas, Anselmino deixou uma boa impressão no time amarelo e preto. “Aaron joga muito bem quando entra em campo. Pode-se contar com esse jovem do primeiro ao último minuto. É um rapaz incrível, mas também um ótimo zagueiro. Ele não deixa nada passar. Estou feliz por ter um jogador assim no elenco”, elogiou o técnico do BVB, Niko Kovac.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-DORTMUNDAFP

    Aaron Anselmino se machucou logo de cara em Estrasburgo

    O fato de o Borussia ter aceitado, no âmbito da transferência de Carney Chukwuemeka do Chelsea, que fosse incluída no contrato a cláusula que acabou levando Anselmino de volta a Londres de forma abrupta não deixou uma boa impressão sobre o planejamento do elenco do Dortmund. Reggiani, de certa forma por necessidade, acabou se beneficiando disso. Mas as imagens divulgadas pelo BVB, que mostravam Anselmino em lágrimas ao se despedir dos companheiros de equipe, foram uma prova questionável da forma moderna de tráfico de pessoas no futebol de ponta.

    Agora, Anselmino está há dois meses na cidade fronteiriça francesa contra sua vontade – e “ele está frustrado”, como explicou há quatro semanas Gary O’Neil, técnico do Estrasburgo em exercício desde janeiro. Embora o zagueiro tenha disputado 21 minutos na vitória fora de casa do Dortmund por 3 a 0 contra o Union Berlin pouco antes de sua saída do BVB, ele chegou ao seu novo clube em condições físicas precárias.

    Anselmino “ainda não está em plena forma física”, disse O’Neil dois dias após o anúncio do empréstimo, válido até o final da temporada. Três dias depois, o inglês explicou que Anselmino havia sofrido uma leve lesão na coxa.

  • Aaron AnselminoGetty

    Até agora, Aaron Anselmino disputou apenas 15 minutos

    Posteriormente, Anselmino teve seus primeiros minutos em campo pelo Racing nas partidas contra o Marselha e o Lyon. No entanto, ele entrou em campo em ambos os jogos logo antes do fim da partida. 

    Mas parece que, há algum tempo, a carga de trabalho regular tem causado problemas musculares recorrentes em Anselmino. O ex-jogador do Dortmund ficou fora de ação imediatamente. No final de fevereiro, O'Neil disse: “Aaron sentiu dores na região da coxa. No caso dele, ainda precisamos esperar para ver o que está acontecendo. Mas ainda vamos precisar dele, especialmente após a saída de Mamadou Sarr, que deixou uma lacuna.”

    O jogador emprestado ainda está muito longe disso. Pelo menos, recentemente houve os primeiros sinais de melhora. No final de março, Anselmino voltou aos treinos. No último fim de semana, ele jogou 13 minutos contra o Nice. O lado bom: ele está apto a jogar novamente. O lado menos bom: até hoje, ele soma apenas 15 minutos em campo.

  • Aaron AnselminoGetty Images

    Será que Aaron Anselmino terá um final feliz?

    Pelo que se sabe até agora, Anselmino ainda tem nove partidas para se firmar em Estrasburgo — adversária do Mainz 05 na quinta-feira à noite, nas quartas de final da Liga Conferência. Ainda há muito em jogo para o clube, não apenas internacionalmente: na Ligue 1, o time luta pela classificação para as competições europeias, ocupando a oitava posição, atualmente cinco pontos atrás do sexto colocado; no final de abril, o Nice, recém-derrotado por 3 a 1, aguarda em casa pela semifinal da Copa da França.

    O clube não chega à final da Coupe de France desde 2001. O imbatível Paris Saint-Germain já está eliminado; em caso de vitória, o Lens ou o Toulouse aguardariam. Portanto, há pelo menos uma possibilidade de que Anselmino seque as lágrimas e consiga encerrar uma temporada extremamente agitada com um final feliz.

  • Aaron Anselmino: Estatísticas de desempenho no futebol profissional

    PeríodoClubeJogos oficiaisGolsAssistênciasCartões amarelos
    2023-2024Boca Juniors23235
    desde 2025FC Chelsea1000
    2025-2026Borussia Dortmund (empréstimo)10111
    desde 2026Racing Strasbourg (empréstimo)3000
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