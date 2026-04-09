"Isso me dói!" O desenrolar dramático de uma oferta de transferência no BVB ainda causa dor a Niko Kovac até hoje

Mas, para isso, Anselmino — que o seu clube de origem, o Chelsea, havia chamado de volta do empréstimo pouco antes do fim do prazo acordado, para grande surpresa do BVB, e que, pouco tempo depois, foi cedido ao clube parceiro Racing de Estrasburgo — teria de estar em forma novamente. O argentino raramente esteve em forma durante a sua passagem pela equipe da Westfália — e, na França, o seu desempenho também tem sido extremamente modesto até agora, devido a lesões.

Em Dortmund, Anselmino, que não disputava uma partida oficial há quase um ano, perdeu doze partidas oficiais em apenas cinco meses devido a lesões. Logo após sua estreia muito positiva pelo BVB, o corpo reagiu, e o jogador de 20 anos ficou fora de ação por várias semanas.

Mas, nos 585 minutos de jogo distribuídos por dez partidas, Anselmino deixou uma boa impressão no time amarelo e preto. “Aaron joga muito bem quando entra em campo. Pode-se contar com esse jovem do primeiro ao último minuto. É um rapaz incrível, mas também um ótimo zagueiro. Ele não deixa nada passar. Estou feliz por ter um jogador assim no elenco”, elogiou o técnico do BVB, Niko Kovac.