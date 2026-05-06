Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN IMAGO / Shutterstock
Daniel Buse

Traduzido por

"Isso é uma bobagem!" Vincent Kompany critica a regra da mão após a eliminação pelo Bayern e elogia o PSG por uma jogada

Liga dos Campeões
Bayern de Munique x PSG
Bayern de Munique
V. Kompany

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, mostrou-se um perdedor esportivo após a eliminação da Liga dos Campeões contra o PSG — mas também deixou clara sua incompreensão quanto à interpretação da regra da mão.

Na partida de ida, pouco antes do intervalo, o lateral-esquerdo do Bayern, Alphonso Davies, levou uma bola na coxa, que depois ricocheteou em seu braço. O árbitro marcou pênalti, que Ousmane Dembélé converteu, colocando o placar em 3 a 2. 

Na quarta-feira, o árbitro português João Pinheiro não marcou pênalti no primeiro tempo, quando o meio-campista do PSG, João Neves, levou a bola no braço estendido após um chute de liberação do seu companheiro Vitinha. “A bola não vai do corpo para a mão, mas direto para a mão. Se foi do próprio jogador ou não – isso é um pouco de bobagem, um pouco de absurdo”, disse Kompany à DAZN

  • O fato de o árbitro em Munique ter decidido de acordo com a interpretação desejada pela UEFA não deixou o técnico do Bayern mais satisfeito: “As regras são o que são. É uma pena”, comentou ele. Além disso, houve também um cartão amarelo-vermelho que não foi dado ao lateral-esquerdo do PSG, Nuno Mendes, por mão na bola, razão pela qual Kompany resumiu: “Não dá para descrever essas duas jogadas de outra forma senão como ‘decisivas para o resultado do jogo’.”

    Após a derrota por 4 a 5 na partida de ida, o time de Munique ficou atrás no placar logo aos três minutos da partida de volta e tentou de tudo a partir daí. Mas não conseguiram mais do que o empate tardio marcado por Harry Kane aos 94 minutos. “É claro que a decisão da arbitragem em Paris ainda nos dói, porque no final perdemos por causa de um gol”, disse Kompany, relembrando o pênalti marcado contra Davies. 

    • Publicidade
  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    Kompany sobre o PSG: “Eles simplesmente foram muito ativos”

    Ao mesmo tempo, porém, o técnico do Bayern mostrou-se um bom perdedor. “Tenho a capacidade de não ficar desapontado por muito tempo. A vida continua”, deixou claro. 

    Ele elogiou o atual campeão de Paris pela sua atuação em Munique, na qual o PSG defendeu de forma consistente em torno da sua própria área e permitiu pouquíssimas chances de gol ao time da capital alemã. “O PSG defendeu os cruzamentos de forma simplesmente incrível. Eles sempre defenderam bem a zona atrás da área, foram muito ativos”, destacou Kompany sobre o adversário. 

    O PSG sempre esteve presente e brilhou com muito trabalho de deslocamento – mesmo na fase final. “Embora tenhamos chegado a situações perigosas, eles garantiram que não conseguíssemos finalizar”, disse Kompany, citando uma razão pela qual a virada e a classificação para a final não deram certo para sua equipe. 

  • Os próximos jogos do FC Bayern de Munique:

    9 de maio, 18h30: Wolfsburg x FC Bayern
    16/05, 15h30: FC Bayern x Colônia
    23/05, 20h: FC Bayern x Stuttgart (Final da Copa da Alemanha)
Bundesliga
Wolfsburg crest
Wolfsburg
WOB
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB