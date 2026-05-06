"Isso é uma bobagem!" Vincent Kompany critica a regra da mão após a eliminação pelo Bayern e elogia o PSG por uma jogada

O fato de o árbitro em Munique ter decidido de acordo com a interpretação desejada pela UEFA não deixou o técnico do Bayern mais satisfeito: “As regras são o que são. É uma pena”, comentou ele. Além disso, houve também um cartão amarelo-vermelho que não foi dado ao lateral-esquerdo do PSG, Nuno Mendes, por mão na bola, razão pela qual Kompany resumiu: “Não dá para descrever essas duas jogadas de outra forma senão como ‘decisivas para o resultado do jogo’.”

Após a derrota por 4 a 5 na partida de ida, o time de Munique ficou atrás no placar logo aos três minutos da partida de volta e tentou de tudo a partir daí. Mas não conseguiram mais do que o empate tardio marcado por Harry Kane aos 94 minutos. “É claro que a decisão da arbitragem em Paris ainda nos dói, porque no final perdemos por causa de um gol”, disse Kompany, relembrando o pênalti marcado contra Davies.