"Isso é uma bobagem!" Vincent Kompany critica a regra da mão após a eliminação pelo Bayern e elogia o PSG por uma jogada

Na partida de ida, pouco antes do intervalo, o lateral-esquerdo do Bayern, Alphonso Davies, levou uma bola na coxa, que depois ricocheteou em seu braço. O árbitro marcou pênalti, que Ousmane Dembélé converteu, colocando o placar em 3 a 2.
Na quarta-feira, o árbitro português João Pinheiro não marcou pênalti no primeiro tempo, quando o meio-campista do PSG, João Neves, levou a bola no braço estendido após um chute de liberação do seu companheiro Vitinha. “A bola não vai do corpo para a mão, mas direto para a mão. Se foi do próprio jogador ou não – isso é um pouco de bobagem, um pouco de absurdo”, disse Kompany à DAZN.