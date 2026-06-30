"Isso é uma bobagem!" O astro da NBA Dennis Schröder está furioso e é alvo de muitos elogios

Na sexta-feira, em Riga, contra Israel, e na segunda-feira, em Bamberg, contra Chipre, estão programados os dois últimos jogos da primeira fase de qualificação. A Alemanha, campeã mundial e europeia, já garantiu sua vaga na segunda fase de grupos. Schröder é o único jogador profissional da NBA no elenco. “Jogar todos os dias com a águia no peito é uma honra”, disse o jogador de Braunschweig à margem do treino no Max-Schmeling-Halle.

Schröder entende que outros não estejam jogando. “Todo mundo quer ter seu tempo livre, e eu respeito isso, é claro. Franz (Wagner) acabou de se recuperar de uma lesão, e Andi (Obst, nota do editor) parece que jogou há apenas dois dias”, disse o jogador de 33 anos. “Só quero que as pessoas vejam que assumi um compromisso, que defendo a Alemanha.” Aqueles que não estão presentes, porém, “ajudaram nos últimos três ou quatro anos para que pudéssemos estar aqui”.