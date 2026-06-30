“Na minha opinião, é uma bobagem”, disse o capitão da seleção alemã de basquete na terça-feira, em Berlim, sobre o formato da competição: “Ganhamos o Mundial, então, na verdade, já deveríamos estar classificados. Mas é o que é.”
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"Isso é uma bobagem!" O astro da NBA Dennis Schröder está furioso e é alvo de muitos elogios
Na sexta-feira, em Riga, contra Israel, e na segunda-feira, em Bamberg, contra Chipre, estão programados os dois últimos jogos da primeira fase de qualificação. A Alemanha, campeã mundial e europeia, já garantiu sua vaga na segunda fase de grupos. Schröder é o único jogador profissional da NBA no elenco. “Jogar todos os dias com a águia no peito é uma honra”, disse o jogador de Braunschweig à margem do treino no Max-Schmeling-Halle.
Schröder entende que outros não estejam jogando. “Todo mundo quer ter seu tempo livre, e eu respeito isso, é claro. Franz (Wagner) acabou de se recuperar de uma lesão, e Andi (Obst, nota do editor) parece que jogou há apenas dois dias”, disse o jogador de 33 anos. “Só quero que as pessoas vejam que assumi um compromisso, que defendo a Alemanha.” Aqueles que não estão presentes, porém, “ajudaram nos últimos três ou quatro anos para que pudéssemos estar aqui”.
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Dennis Schröder, apesar da carga de trabalho na NBA, nas eliminatórias para a Copa do Mundo: “É incrível!”
Para o técnico da seleção alemã, Àlex Mumbrú, a atitude de Schröder não é algo que se possa dar como certo. “É incrível ter um jogador como o Dennis, que, quando você liga, responde imediatamente: ‘Estou na equipe’”, contou o espanhol, elogiando seu líder. “Com o Dennis é superfácil. Quando a seleção alemã liga, ele atende o telefone e diz: ‘Estou dentro’. Sempre. O comprometimento dele é incrível.”
O fato de “jogadores importantes” não estarem presentes desta vez tem seus motivos: “Alguns estão lesionados, outros não têm contrato. Alguns estão extremamente cansados, porque disputaram mais de 80 partidas.”