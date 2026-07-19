“Também precisamos admitir que fracassamos completamente, e que essa já é a terceira vez consecutiva. Eu sempre brincava com meus amigos italianos, dizendo que talvez fosse melhor nem ir à Copa do Mundo do que voltar para casa logo de cara. Isso é realmente muito vergonhoso”, afirmou Klinsmann.

“Dói ver onde chegamos neste momento e, por isso, há a esperança de que agora possamos aprender muito com os outros e mudar toda a nossa cultura para voltarmos a ser competitivos. Mas estamos muito, muito longe da elite mundial. O primeiro passo é admitir isso.”

Para um retorno ao sucesso, segundo o ex-técnico da seleção alemã, é preciso olhar “além das fronteiras”. É “importante buscar informações” sobre como outras equipes trabalham, “para melhorar novamente o nosso próprio produto”, disse Klinsmann, que enfatizou: “Temos agora um caminho difícil pela frente.”