Em entrevista à SID, o técnico de 61 anos critica o fato de a DFB ter se desviado do caminho certo nos últimos anos. Primeiro, é preciso tomar consciência disso e admitir os erros, para que se possa dar início a uma mudança.
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"Isso é realmente muito constrangedor": ex-técnico da seleção alemã critica sem piedade o desempenho da equipe da DFB na Copa do Mundo de 2026
“Também precisamos admitir que fracassamos completamente, e que essa já é a terceira vez consecutiva. Eu sempre brincava com meus amigos italianos, dizendo que talvez fosse melhor nem ir à Copa do Mundo do que voltar para casa logo de cara. Isso é realmente muito vergonhoso”, afirmou Klinsmann.
“Dói ver onde chegamos neste momento e, por isso, há a esperança de que agora possamos aprender muito com os outros e mudar toda a nossa cultura para voltarmos a ser competitivos. Mas estamos muito, muito longe da elite mundial. O primeiro passo é admitir isso.”
Para um retorno ao sucesso, segundo o ex-técnico da seleção alemã, é preciso olhar “além das fronteiras”. É “importante buscar informações” sobre como outras equipes trabalham, “para melhorar novamente o nosso próprio produto”, disse Klinsmann, que enfatizou: “Temos agora um caminho difícil pela frente.”
- Getty Images
Seleção da DFB sofre mais uma derrota vergonhosa na Copa do Mundo
A seleção alemã havia sido eliminada de forma vergonhosa já nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, perdendo para o Paraguai, um time claramente azarão. Após as duas eliminações na fase de grupos em 2018 e 2022, esse foi o terceiro resultado decepcionante consecutivo da seleção alemã em uma Copa do Mundo.
O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, renunciou ao cargo e chegou a um acordo com a federação para rescindir seu contrato, que, na verdade, teria validade até depois do Euro 2028.
Jürgen Klopp deve agora assumir o lugar do ex-técnico do Bayern e do Leipzig. As negociações com ele estariam “na reta final”, conforme informou na semana passada ao SID um dirigente da DFB que preferiu não se identificar.
Um anúncio oficial sobre Klopp seria possível no início da próxima semana. O primeiro jogo pela seleção sob o comando do novo técnico está marcado para 24 de setembro, em Amsterdã, pela Liga das Nações, contra a Holanda.
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