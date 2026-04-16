"Isso é demais!" Lennart Karl irrita seu assessor Michael Ballck após a vitória do Bayern sobre o Real Madrid

Com calças rosa, jaqueta rosa e boné rosa (de Smurf), além de sapatos combinando, Karl causou bastante alvoroço. E isso apesar de o vice-capitão Joshua Kimmich ter pedido aos torcedores, antes do grande clássico, que por favor fossem à arena vestidos de vermelho.

“Ele vai receber a bronca no vestiário, disso eu tenho certeza”, comentou Ballack. Ele mesmo “com certeza” enviará uma mensagem pessoal a Karl, acrescentou. Aleksandar Pavlovic reagiu com um sorriso à aparição do amigo. “A gente conhece o garoto. Ele quer chamar atenção”, disse o meio-campista: “Vimos isso de novo hoje. Que ele faça o que quiser.”

O que não se deve fazer, mas que Karl fez durante a partida: perder grande parte do jogo — entre outras coisas, o gol sofrido pouco antes do intervalo, que levou o placar a 2 a 3. Pois, naquele momento, Karl já havia deixado seu lugar. Aos 39 minutos, para ser exato. Ele também se atrasou no início do segundo tempo e só reapareceu em seu lugar aos 52 minutos.

Karl já havia ficado de fora na goleada por 5 a 0 contra o St. Pauli no último sábado. O Bayern não revelou por quanto tempo o técnico Vincent Kompany terá que passar sem o atacante.