Lennart Karl, jovem estrela lesionada do Bayern de Munique, comemorou animadamente com os colegas em frente à arquibancada dos torcedores, vestindo seu extravagante traje rosa — o que não agradou muito seu agente, Michael Ballack.
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"Isso é demais!" Lennart Karl irrita seu assessor Michael Ballack após a vitória do Bayern sobre o Real Madrid
“O fato de ele estar pulando já é demais. Mas isso se deve à euforia e à juventude”, disse Ballack após a vitória por 4 a 3 (2 a 3) do clube mais título da Alemanha na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, em entrevista à DAZN.
O jovem jogador da seleção nacional Karl, de 18 anos, está atualmente fora de ação devido a uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita. Ele assistiu à partida na arquibancada da Allianz Arena. Nas comemorações que se seguiram em campo, porém, ele estava bem no meio da festa – e isso ficou bem claro.
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Lennart Karl chama a atenção com um visual peculiar e atrasos
Com calças rosa, jaqueta rosa e boné rosa (de Smurf), além de sapatos combinando, Karl causou bastante alvoroço. E isso apesar de o vice-capitão Joshua Kimmich ter pedido aos torcedores, antes do grande clássico, que por favor fossem à arena vestidos de vermelho.
“Ele vai receber a bronca no vestiário, disso eu tenho certeza”, comentou Ballack. Ele mesmo “com certeza” enviará uma mensagem pessoal a Karl, acrescentou. Aleksandar Pavlovic reagiu com um sorriso à aparição do amigo. “A gente conhece o garoto. Ele quer chamar atenção”, disse o meio-campista: “Vimos isso de novo hoje. Que ele faça o que quiser.”
O que não se deve fazer, mas que Karl fez durante a partida: perder grande parte do jogo — entre outras coisas, o gol sofrido pouco antes do intervalo, que levou o placar a 2 a 3. Pois, naquele momento, Karl já havia deixado seu lugar. Aos 39 minutos, para ser exato. Ele também se atrasou no início do segundo tempo e só reapareceu em seu lugar aos 52 minutos.
Karl já havia ficado de fora na goleada por 5 a 0 contra o St. Pauli no último sábado. O Bayern não revelou por quanto tempo o técnico Vincent Kompany terá que passar sem o atacante.