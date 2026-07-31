Internacional de Gana é arrastado para fora do carro e roubado de Rolex e celular por cinco agressores após deixar boate em ataque brutal flagrado em vídeo

A agressão foi filmada em um celular por um companheiro de equipe que caminhava atrás dele, o que ajudou a polícia a identificar rapidamente os autores.

O clube confirmou o estado do atacante depois de ele ser levado ao hospital: "As imagens do último domingo são particularmente perturbadoras. Em seguida, ele foi ao hospital para fazer um check-up e recebeu excelente atendimento da polícia de Bruxelas, a quem agradecemos calorosamente pelo trabalho excepcional. Os ferimentos dele são leves, e ele retomou os treinamentos ontem."

O Ministério Público de Bruxelas confirmou que um suspeito de 23 anos foi mantido sob custódia na prisão de Haren depois que itens roubados foram recuperados em sua casa, em uma declaração citada pelo Het Laatste Nieuws: "Três indivíduos foram vítimas de um roubo violento enquanto se dirigiam ao veículo deles em Bruxelas. De acordo com as conclusões iniciais da investigação, vários indivíduos os atacaram e roubaram diversos objetos de valor, incluindo relógios, telefones e pertences pessoais."

O advogado do suspeito, Samuel Rosenblatt, confirmou a detenção de seu cliente sob acusação de roubo em grupo com violência: "Não posso dizer mais nada sobre isso, pois a investigação judicial ainda está em andamento. Meu cliente está ciente da gravidade dos fatos e se arrepende deles."