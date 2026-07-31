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Internacional de Gana é arrastado para fora do carro e roubado de Rolex e celular por cinco agressores após deixar boate em ataque brutal flagrado em vídeo
Cinco atacantes surpreendem Fuseini
O atacante do Saint-Gilloise, Fuseini, foi vítima de um violento assalto na Avenue Louise, em Bruxelas, por volta das 6h30, após deixar a boate 'Bloody Louis'. O ganês de 24 anos foi arrastado à força para fora de seu carro, que estava estacionado a apenas 300 metros dali, por cinco homens encapuzados. Apesar de ter reagido, Fuseini foi dominado e imobilizado com um golpe de mata-leão por três agressores, que roubaram seu celular e um Rolex Datejust avaliado entre € 8.000 e € 14.000.
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Comentário do clube e do promotor público
A agressão foi filmada em um celular por um companheiro de equipe que caminhava atrás dele, o que ajudou a polícia a identificar rapidamente os autores.
O clube confirmou o estado do atacante depois de ele ser levado ao hospital: "As imagens do último domingo são particularmente perturbadoras. Em seguida, ele foi ao hospital para fazer um check-up e recebeu excelente atendimento da polícia de Bruxelas, a quem agradecemos calorosamente pelo trabalho excepcional. Os ferimentos dele são leves, e ele retomou os treinamentos ontem."
O Ministério Público de Bruxelas confirmou que um suspeito de 23 anos foi mantido sob custódia na prisão de Haren depois que itens roubados foram recuperados em sua casa, em uma declaração citada pelo Het Laatste Nieuws: "Três indivíduos foram vítimas de um roubo violento enquanto se dirigiam ao veículo deles em Bruxelas. De acordo com as conclusões iniciais da investigação, vários indivíduos os atacaram e roubaram diversos objetos de valor, incluindo relógios, telefones e pertences pessoais."
O advogado do suspeito, Samuel Rosenblatt, confirmou a detenção de seu cliente sob acusação de roubo em grupo com violência: "Não posso dizer mais nada sobre isso, pois a investigação judicial ainda está em andamento. Meu cliente está ciente da gravidade dos fatos e se arrepende deles."
Promotoria leva adiante acusações de quadrilha
O promotor de Bruxelas solicitou um juiz de instrução e acusou o suspeito, que supostamente não tem antecedentes criminais, de roubo violento em gangue. Duas das três vítimas sofreram ferimentos que resultaram em incapacidade temporária para o trabalho.
Para Fuseini, uma figura popular no vestiário, que marcou 14 gols em 71 partidas pelo RUSG e tem contrato até 2028, o evento traumático representa um revés fora de campo depois que lesões musculares, no tornozelo e no tendão da coxa o forçaram a perder 25 partidas ao longo de 145 dias durante a temporada 2025-26.
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Fuseini foca na recuperação
Fuseini agora está focado em sua recuperação física e mental após voltar aos treinos com o time principal nesta semana. O atacante, que marcou o gol da vitória na final da copa contra o Anderlecht na temporada passada, deve voltar a atuar em breve. Enquanto isso, as autoridades de segurança pública de Bruxelas seguem com a investigação judicial para estabelecer todas as circunstâncias do ataque e localizar os quatro cúmplices restantes.
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