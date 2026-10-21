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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter x Shakhtar Donetsk, as notas do CM: que ingenuidade de Bastoni, finalmente Josep Martinez! Carlos Augusto onipresente

Inter de Milão x Shakhtar Donetsk
Inter de Milão
Shakhtar Donetsk
Liga dos Campeões

As notas de Inter x Shakhtar Donetsk, terceira partida da fase de grupos da Champions League

A Inter vence com 10 contra 11 diante do Shakhtar Donetsk, sofre, mas conquista os primeiros 3 pontos desta fase de liga da Champions League 2026/2027. Destacam-se as atuações de

  • Notas da Inter

    Josep Martínez 7,5: Controla o que aparece pelo seu lado, mas entra nos melhores momentos da partida três vezes, e com mérito. Primeiro, no fim do primeiro tempo, ao defender a cabeçada de Bondar e manter o jogo equilibrado. Depois, sobretudo na reta final, quando faz defesas milagrosas diante de Newerton e de Matvienko.


    Akanji 5,5: O gigante da temporada passada parece uma lembrança distante. É superado com frequência na velocidade e, principalmente, erra passes e saídas de bola que deveriam ser rotina para alguém como ele.


    Bastoni 4,5: Volta a uma função que inevitavelmente o remete a Zenica e ao desastre com a Itália e, infelizmente para ele, tudo termina exatamente da mesma forma. Defensivamente, desempenha bem o papel, mas os dois cartões amarelos em dois minutos são um presente incrível para o Shakhtar e uma ingenuidade que faz o relógio voltar alguns meses.


    Carlos Augusto 8: Sabe jogar como zagueiro pelo lado, mas, considerando a condição de Dimarco, é um desperdício mantê-lo ali. Assim que o italiano sai, avança e se transforma em um ala que percorre toda a faixa, defendendo bem e atacando ainda melhor. O gol, mais um neste início de temporada, é um alívio.


    Spence 5: Tímido, preocupado, nunca entra no jogo. Quando recebe a bola, sempre volta para trás. Sua estreia como titular é uma decepção

    (59' Diouf 6: Ao menos sua entrada dá novo ânimo à equipe em um momento de dificuldade, mas a expulsão de Bastoni corta o embalo e o obriga a correr, sim, mas para trás)


    Barella 6: Comete muitos erros de precisão, mas acaba contribuindo com uma dose extra de corrida e garra que, no momento de maior necessidade, ajuda a Inter a sentir menos a desvantagem numérica.


    Calhanoglu 5: Sai visivelmente contrariado com Chivu por causa da substituição, mas o técnico romeno acertou: depois do chute que passou perto do gol no início do primeiro tempo, o jogador frequentemente chega atrasado na pressão e na cobertura.

    (59' Zielinski 6: Faz o básico, mas organiza o jogo com menos confusão que Calhanoglu).


    Sucic 5,5: Corre muito, muitas vezes em vão. Erra o tempo da pressão e, no momento de maior tensão após a expulsão, recebe um cartão amarelo totalmente evitável que obriga Chivu a substituí-lo

    (a partir dos 73' Luis Henrique 6: Atacante de origem pelo lado, termina a partida como lateral em uma linha de quatro. Oscila em alguns momentos por falta de experiência, mas será esse o seu futuro?)


    Dimarco 5,5: Ainda não está em sua melhor forma, e isso aparece tanto no fôlego, já que cai de rendimento depois dos 20 minutos, quanto na qualidade das jogadas. Comete erros bobos não só em cruzamentos e passes, mas também nas bolas paradas, sua especialidade

    (59' Bisseck 6,5: Era preciso energia, e ele tem de sobra. Disputa espaço e usa o físico até os 93 minutos)


    Bonny 6: Acaba ocupando os mesmos espaços que Thuram em alguns momentos, mas ainda consegue levar perigo nas poucas vezes em que a bola chega em boas condições ao seu lado.

    (75' Mkhitaryan 6,5: Eram necessárias experiência, calma e frieza para vencer uma partida que ficou complicada após o vermelho de Bastoni, e é aí que o professor entra em campo. Dá um passe perfeito para o gol de Carlos Augusto, administra a bola com perfeição, diminui o ritmo e controla o jogo. Pena pela chance desperdiçada após passe de Thuram)


    Thuram 6,5: Começa bem, depois desacelera quando toda a Inter tem dificuldade para levar a bola da defesa ao ataque. Percebe que o vermelho de Bastoni pode ser um problema mental e, então, acelera, arrastando consigo a defesa do Shakhtar. O passe para Mkhitaryan merecia um desfecho melhor.


    Téc. Chivu 6: As escolhas iniciais não convencem. Sua Inter está longe tanto da equipe que ele gostaria de ver quanto daquela que lhe foi cobrada após o Bruges. Tem o mérito de ler bem a partida e garante os 3 pontos com as mudanças feitas no banco.

  • NOTAS DO SHAKHTAR DONETSK

    Riznyk 6,5: Reage muito rápido às finalizações de Thuram e Bonny, mas nada pode fazer no um contra um com Carlos Augusto.


    Vinícius Tobias 6,5: Aparece com frequência por dentro, com muito espaço à disposição. Parte de trás, atrai a pressão de Sucic e depois o obriga a correr bastante para voltar.


    Bondar 5,5: A Inter raramente avança pelo seu lado. Nas bolas aéreas, é sempre muito preciso e atento. Também é o mais perigoso de sua equipe, com uma cabeçada aos 40 minutos que obriga Martinez a fazer uma grande defesa.


    Matviyenko 6: As únicas chances perigosas da Inter surgem pelo seu lado. Quando Bonny e Thuram conseguem aparecer, é sempre por ali. Ainda assim, ajusta a marcação com o passar dos minutos e, no fim, quase marca o gol de empate por 1 a 1.


    Pedro Henrique 5,5: Quase não avança e se preocupa em conter primeiro Spence e depois Diouf, que, na verdade, nunca oferecem perigo.


    Ocheretko 5,5: Impreciso demais, perde duas bolas perigosíssimas no início do jogo, e Riznyk salva o resultado nas duas ocasiões. Também desperdiça uma boa chance de gol após um escanteio. Tem o "mérito" de ser empurrado por Bastoni depois de provocá-lo e, no fim, é ele quem provoca a expulsão do adversário

    (aos 72', entra Isaque sem nota)


    Alisson Santana 6,5: O mais perigoso de sua equipe. A jogada "à la Neymar" por cima da cabeça de Dimarco é o estopim que acirra a partida e faz a Inter perder um pouco a cabeça. Pouco depois, Bastoni também perde a sua

    (aos 82', entra Bruninho sem nota)


    Pedrinho 6: Enquanto está em campo, é o mais ameaçador de sua equipe. Partindo da direita, corta para o meio com frequência e leva perigo em duas ocasiões: com um chute desviado e com um passe em profundidade que um companheiro não consegue dominar na área, diante de Josep Martinez.

    (aos 32', entra Nazaryna 5,5: Aparece muito pouco e não consegue repetir o nível do companheiro que substituiu)


    Marlon Gomes 6: Comete muitas faltas, provoca os adversários, busca o confronto e depois se deixa cair com frequência. O árbitro alemão permite que faça tudo isso, mas, fora isso, oferece pouco à equipe


    Mendoza 6: Quase é substituído na metade do primeiro tempo por um problema no braço, mas acaba permanecendo em campo e faz uma atuação sólida tanto na defesa quanto no ataque

    (aos 72', entra Newerton 6,5: É o mais perigoso de sua equipe na reta final. Só Josep Martinez, com uma grande defesa, o impede de marcar)


    Kauã Elias 5: Um dos nomes mais comentados antes do jogo, passa a partida inteira apagado e não consegue ameaçar a defesa da Inter

    (aos 72', entra Traore sem nota)


    Técnico: Arda Turan 6: Coloca em campo um Shakhtar que consegue responder à Inter por muito tempo, lance a lance, e também lhe causa grandes dificuldades. Perde cedo um de seus melhores jogadores e, no fim, sai sem pontos, o que, pelo desempenho, não é merecido.

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