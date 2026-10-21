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Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter x Shakhtar Donetsk, as notas do CM: que ingenuidade de Bastoni! Finalmente, Josep Martinez! Carlos Augusto está em toda parte

Inter de Milão x Shakhtar Donetsk
Inter de Milão
Shakhtar Donetsk
Liga dos Campeões

As notas de Inter x Shakhtar Donetsk, terceiro jogo da fase de grupos da Champions League

A Inter vence com dez jogadores contra onze do Shakhtar Donetsk, sofre, mas conquista seus primeiros 3 pontos nesta fase de liga da Champions League 2026/2027. Destacam-se as atuações de

  • Notas da Inter

    Josep Martínez 7,5: Controla o que aparece em sua área, mas entra nos melhores momentos da partida três vezes, e com mérito. Primeiro, no fim do primeiro tempo, ao defender a cabeçada de Bondar que mantém o jogo empatado. Depois, sobretudo na reta final, quando faz defesas milagrosas diante de Newerton e de Matvienko.


    Akanji 5,5: O gigante da temporada passada é uma lembrança distante. É superado com frequência na velocidade e, principalmente, erra passes e lançamentos desde a defesa que, para alguém como ele, deveriam ser rotina.


    Bastoni 4,5: Volta a uma função que inevitavelmente o remete a Zenica e ao desastre com a Itália. Infelizmente para ele, tudo termina exatamente da mesma forma. Defensivamente, desempenha bem a função, mas os dois cartões amarelos em dois minutos são um presente inacreditável para o Shakhtar e uma ingenuidade que faz o relógio voltar alguns meses.


    Carlos Augusto 8: Sabe jogar como zagueiro pelo lado, mas, considerando a condição de Dimarco, é um desperdício mantê-lo ali. Assim que o italiano sai, avança e se transforma em um ala que defende bem e ataca ainda melhor. O gol, mais um neste início de temporada, é um sopro de ar puro.


    Spence 5: Tímido, preocupado, nunca entra no jogo. Quando recebe a bola, sempre volta para trás. Sua estreia como titular é uma reprovação

    (59' Diouf 6: Ao menos sua entrada dá um impulso à equipe em um momento de dificuldade, mas a expulsão de Bastoni corta o embalo e o obriga a correr, sim, mas para trás)


    Barella 6: Comete muitos erros de precisão, mas acaba contribuindo com a correria e a garra extras que, no momento de maior necessidade, ajudam a Inter a sentir menos a desvantagem numérica.


    Calhanoglu 5: Sai visivelmente contrariado com Chivu pela substituição, mas o técnico romeno acertou. Depois do chute que passou perto do gol no início do primeiro tempo, o meia frequentemente se atrasa na pressão e na cobertura.

    (59' Zielinski 6: Joga de forma simples, mas organiza o meio-campo com menos confusão que Calhanoglu).


    Sucic 5,5: Corre muito, muitas vezes em vão. Erra o tempo da pressão e, no momento de maior tensão após a expulsão, recebe um cartão amarelo totalmente evitável, que obriga Chivu a substituí-lo

    (a partir dos 73' Luis Henrique 6: Ponta de origem, termina a partida como lateral em uma linha de quatro. Tem alguns vacilos por falta de experiência, mas será esse o seu futuro?)


    Dimarco 5,5: Ainda não está em sua melhor forma, e isso aparece tanto no fôlego, que cai depois dos 20 minutos, quanto na qualidade das jogadas. Comete erros bobos não só em cruzamentos e passes, mas também nas bolas paradas, sua especialidade

    (59' Bisseck 6,5: Era preciso energia, e ele tem de sobra. Disputa espaço e usa o físico até os 93 minutos)


    Bonny 6: Ele e Thuram acabam ocupando os mesmos espaços em alguns momentos, mas ainda consegue levar perigo nas poucas vezes em que a bola chega em condições de jogo até ele.

    (75' Mkhitaryan 6,5: Era preciso experiência, calma e sangue-frio para vencer uma partida que ficou difícil após o cartão vermelho de Bastoni, e eis que o professor entra em campo. Dá uma assistência perfeita para Carlos Augusto, administra a bola de forma impecável, diminui o ritmo e controla o jogo. Pena pela chance desperdiçada após passe de Thuram)


    Thuram 6,5: Começa bem, depois diminui o ritmo quando toda a Inter tem dificuldade para levar a bola da defesa ao ataque. Percebe que o cartão vermelho de Bastoni pode ser um problema psicológico e então acelera, arrastando consigo a defesa do Shakhtar. A assistência para Mkhitaryan merecia um desfecho melhor.


    Téc. Chivu 6: As escolhas iniciais não convencem. Sua Inter está distante tanto daquela que ele gostaria de ver quanto da que lhe foi cobrada após Bruges. Tem o mérito de ler bem a partida e garante os 3 pontos com as substituições.

  • NOTAS DO SHAKHTAR DONETSK

    Riznyk 6,5: Mostra reflexos rápidos nas finalizações de Thuram e Bonny, mas nada pode fazer no mano a mano com Carlos Augusto.


    Vinícius Tobias 6,5: Aparece com frequência por dentro, com muito espaço à disposição. Começa a jogada mais recuado, atrai a pressão de Sucic e depois o obriga a correr muito para trás.


    Bondar 5,5: A Inter raramente avança pelo seu lado. Nas bolas aéreas, é sempre muito preciso e atento. Também é o jogador mais perigoso de sua equipe, com a cabeçada aos 40 minutos que obriga Martinez a fazer uma grande defesa.


    Matviyenko 6: As únicas chances perigosas da Inter surgem pelo seu lado. Quando Bonny e Thuram conseguem aparecer, é sempre por ali. Ainda assim, ajusta a marcação com o passar dos minutos e, no fim, quase marca o gol do empate por 1 a 1.


    Pedro Henrique 5,5: Quase nunca avança e se preocupa em conter primeiro Spence e depois Diouf, que, na verdade, nunca oferecem perigo.


    Ocheretko 5,5: Impreciso demais, perde duas bolas perigosas no início do jogo, e Riznyk salva o resultado nas duas ocasiões. Também desperdiça uma boa chance de gol após um escanteio. Tem o "mérito" de ser empurrado por Bastoni depois de provocá-lo e, no fim, acaba provocando sua expulsão

    (aos 72', Isaque sem nota)


    Alisson Santana 6,5: É o jogador mais perigoso de sua equipe. A jogada "à la Neymar" por cima da cabeça de Dimarco é o estopim que acirra a partida e faz a Inter perder um pouco a cabeça. Pouco depois, Bastoni também perde a sua

    (aos 82', Bruninho sem nota)


    Pedrinho 6: Enquanto está em campo, é o jogador mais perigoso de sua equipe. Partindo da direita, corta para o meio com frequência e leva perigo em um chute desviado e em um passe em profundidade que um companheiro não consegue dominar na área, diante de Josep Martinez.

    (aos 32', Nazaryna 5,5: Aparece muito pouco e não consegue atuar no mesmo nível do companheiro que substituiu)


    Marlon Gomes 6: Comete muitas faltas, provoca os adversários, busca o confronto e depois se joga com frequência. O árbitro alemão permite que faça isso à vontade, mas, fora isso, oferece pouco à sua equipe


    Mendoza 6: Quase é substituído na metade do primeiro tempo por um problema no braço, mas acaba permanecendo em campo e tem uma atuação sólida nas duas fases do jogo

    (aos 72', Newerton 6,5: Ainda assim, é o jogador mais perigoso de sua equipe na reta final. Só Josep Martinez o impede de marcar, com uma grande defesa)


    Kauã Elias 5: Um dos nomes mais comentados antes da partida, passa o jogo inteiro apagado e não consegue levar perigo à defesa da Inter

    (aos 72', Traore sem nota)


    Técnico: Arda Turan 6: Coloca em campo um Shakhtar que consegue responder à Inter à altura por bastante tempo e também lhe causa grandes dificuldades. Perde cedo um de seus melhores jogadores e, no fim, sai sem pontos, algo que, pelo desempenho em campo, não merecia.

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