Josep Martínez 7,5: Controla o que aparece em sua área, mas entra nos melhores momentos da partida três vezes, e com mérito. Primeiro, no fim do primeiro tempo, ao defender a cabeçada de Bondar que mantém o jogo empatado. Depois, sobretudo na reta final, quando faz defesas milagrosas diante de Newerton e de Matvienko.





Akanji 5,5: O gigante da temporada passada é uma lembrança distante. É superado com frequência na velocidade e, principalmente, erra passes e lançamentos desde a defesa que, para alguém como ele, deveriam ser rotina.





Bastoni 4,5: Volta a uma função que inevitavelmente o remete a Zenica e ao desastre com a Itália. Infelizmente para ele, tudo termina exatamente da mesma forma. Defensivamente, desempenha bem a função, mas os dois cartões amarelos em dois minutos são um presente inacreditável para o Shakhtar e uma ingenuidade que faz o relógio voltar alguns meses.





Carlos Augusto 8: Sabe jogar como zagueiro pelo lado, mas, considerando a condição de Dimarco, é um desperdício mantê-lo ali. Assim que o italiano sai, avança e se transforma em um ala que defende bem e ataca ainda melhor. O gol, mais um neste início de temporada, é um sopro de ar puro.





Spence 5: Tímido, preocupado, nunca entra no jogo. Quando recebe a bola, sempre volta para trás. Sua estreia como titular é uma reprovação

(59' Diouf 6: Ao menos sua entrada dá um impulso à equipe em um momento de dificuldade, mas a expulsão de Bastoni corta o embalo e o obriga a correr, sim, mas para trás)





Barella 6: Comete muitos erros de precisão, mas acaba contribuindo com a correria e a garra extras que, no momento de maior necessidade, ajudam a Inter a sentir menos a desvantagem numérica.





Calhanoglu 5: Sai visivelmente contrariado com Chivu pela substituição, mas o técnico romeno acertou. Depois do chute que passou perto do gol no início do primeiro tempo, o meia frequentemente se atrasa na pressão e na cobertura.

(59' Zielinski 6: Joga de forma simples, mas organiza o meio-campo com menos confusão que Calhanoglu).





Sucic 5,5: Corre muito, muitas vezes em vão. Erra o tempo da pressão e, no momento de maior tensão após a expulsão, recebe um cartão amarelo totalmente evitável, que obriga Chivu a substituí-lo

(a partir dos 73' Luis Henrique 6: Ponta de origem, termina a partida como lateral em uma linha de quatro. Tem alguns vacilos por falta de experiência, mas será esse o seu futuro?)





Dimarco 5,5: Ainda não está em sua melhor forma, e isso aparece tanto no fôlego, que cai depois dos 20 minutos, quanto na qualidade das jogadas. Comete erros bobos não só em cruzamentos e passes, mas também nas bolas paradas, sua especialidade

(59' Bisseck 6,5: Era preciso energia, e ele tem de sobra. Disputa espaço e usa o físico até os 93 minutos)





Bonny 6: Ele e Thuram acabam ocupando os mesmos espaços em alguns momentos, mas ainda consegue levar perigo nas poucas vezes em que a bola chega em condições de jogo até ele.

(75' Mkhitaryan 6,5: Era preciso experiência, calma e sangue-frio para vencer uma partida que ficou difícil após o cartão vermelho de Bastoni, e eis que o professor entra em campo. Dá uma assistência perfeita para Carlos Augusto, administra a bola de forma impecável, diminui o ritmo e controla o jogo. Pena pela chance desperdiçada após passe de Thuram)





Thuram 6,5: Começa bem, depois diminui o ritmo quando toda a Inter tem dificuldade para levar a bola da defesa ao ataque. Percebe que o cartão vermelho de Bastoni pode ser um problema psicológico e então acelera, arrastando consigo a defesa do Shakhtar. A assistência para Mkhitaryan merecia um desfecho melhor.





Téc. Chivu 6: As escolhas iniciais não convencem. Sua Inter está distante tanto daquela que ele gostaria de ver quanto da que lhe foi cobrada após Bruges. Tem o mérito de ler bem a partida e garante os 3 pontos com as substituições.