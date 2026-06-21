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Ndicka RomaGetty Images
Simone Gervasio

Traduzido por

Inter x Roma, disputa acirrada por Ndicka: o preço, o Fair Play Financeiro e a saída de De Vrij

Inter de Milão
Mercado da bola
Campeonato Italiano
Roma

O jogador da Costa do Marfim está no centro das especulações do mercado.

Grandes mudanças na defesa do Inter. Os campeões da Itália pretendem reforçar esse setor, que terá as saídas de Acerbi e De Vrij. E justamente para substituir o ex-jogador da Lazio, os nerazzurri estão de olho em um jogador atual da Roma: Evan Ndicka já é alvo de interesse há algum tempo, mas Gasperini não gostaria de vendê-lo; no entanto, ele poderia ser sacrificado para equilibrar as contas.

  • De acordo com a Gazzetta dello Sport, o zagueiro central da Costa do Marfim é o jogador que mais atrai o Inter porque conhece a Série A há três anos, desde que a Roma o contratou a custo zero do Eintracht de Frankfurt; porque ainda é jovem, mas já experiente, com quase 27 anos; e porque poderia atuar em várias posições na defesa de três.


    O nome de Ndicka já havia surgido como possível substituto de Bastoni quando parecia concreta a transferência deste último para o Barcelona – e voltou a ser mencionado quando o Real Madrid demonstrou interesse pelo jogador da Inter. Com a Inter também trabalhando para contratar Oumar Solet, da Udinese, o marfinense seria, nos planos, o substituto perfeito para Stefan De Vrij, que está prestes a assinar com o Panathinaikos.


    Tudo será decidido nos próximos dias, até 30 de junho, data em que o clube dos Friedkin deverá obter 60 milhões de lucro. Conforme relata a “La Rosea”, a Roma não gostaria de se desfazer de Ndicka, mas o Fair Play Financeiro, que se aproxima, é um fator que não deve ser subestimado. O jogador está avaliado em 40 milhões, valor do qual deve ser deduzida uma porcentagem destinada ao jogador e à sua equipe. As negociações avançam à medida que as horas começam a se esgotar cada vez mais antes da data marcada em vermelho no calendário da Roma.

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