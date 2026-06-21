Inter x Roma, disputa acirrada por Ndicka: o preço, o Fair Play Financeiro e a saída de De Vrij

De acordo com a Gazzetta dello Sport, o zagueiro central da Costa do Marfim é o jogador que mais atrai o Inter porque conhece a Série A há três anos, desde que a Roma o contratou a custo zero do Eintracht de Frankfurt; porque ainda é jovem, mas já experiente, com quase 27 anos; e porque poderia atuar em várias posições na defesa de três.





O nome de Ndicka já havia surgido como possível substituto de Bastoni quando parecia concreta a transferência deste último para o Barcelona – e voltou a ser mencionado quando o Real Madrid demonstrou interesse pelo jogador da Inter. Com a Inter também trabalhando para contratar Oumar Solet, da Udinese, o marfinense seria, nos planos, o substituto perfeito para Stefan De Vrij, que está prestes a assinar com o Panathinaikos.





Tudo será decidido nos próximos dias, até 30 de junho, data em que o clube dos Friedkin deverá obter 60 milhões de lucro. Conforme relata a “La Rosea”, a Roma não gostaria de se desfazer de Ndicka, mas o Fair Play Financeiro, que se aproxima, é um fator que não deve ser subestimado. O jogador está avaliado em 40 milhões, valor do qual deve ser deduzida uma porcentagem destinada ao jogador e à sua equipe. As negociações avançam à medida que as horas começam a se esgotar cada vez mais antes da data marcada em vermelho no calendário da Roma.