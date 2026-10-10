Inter x Parma AO VIVO

Na sexta rodada da Serie A, a Inter de Cristian Chivu recebe no Meazza o Parma de Alberto Gilardino, em sua estreia no comando da equipe ducal após assumir o lugar de Carlos Cuesta durante a pausa para as seleções. A Inter retoma sua caminhada a partir da primeira posição na tabela, dividindo a liderança com a Roma, com 13 pontos somados em 4 vitórias e 1 empate (justamente com a Roma, que amanhã estará em campo contra o Como). Já o Parma tem 4 pontos e, antes da pausa, havia conquistado sua primeira vitória neste campeonato, contra o Genoa, depois de três derrotas e um empate. Hoje, todos em campo em San Siro às 18h; Bonacina apita a partida.





INTER X PARMA

GOLS: