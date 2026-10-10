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Ao VivoIngressos
Pio Esposito Thuram InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Inter x Parma AO VIVO

Inter de Milão
Inter de Milão x Parma
Parma
Campeonato Italiano

Acompanhe ao vivo a partida da sexta rodada da Serie A

Na sexta rodada da Serie A, a Inter de Cristian Chivu recebe no Meazza o Parma de Alberto Gilardino, em sua estreia no comando da equipe ducal após assumir o lugar de Carlos Cuesta durante a pausa para as seleções. A Inter retoma sua caminhada a partir da primeira posição na tabela, dividindo a liderança com a Roma, com 13 pontos somados em 4 vitórias e 1 empate (justamente com a Roma, que amanhã estará em campo contra o Como). Já o Parma tem 4 pontos e, antes da pausa, havia conquistado sua primeira vitória neste campeonato, contra o Genoa, depois de três derrotas e um empate. Hoje, todos em campo em San Siro às 18h; Bonacina apita a partida.


INTER X PARMA

GOLS:

  • Gols e lances principais

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  • Escalações e ficha técnica

    INTER-PARMA

    ARTILHEIROS:


    INTER (3-5-2): Martinez; Pavard, Bisseck, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Stankovic, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. Téc. Chivu.


    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Ordonez, Keita, Fabbian, Valeri; Romero, Lontani. Téc. Gilardino.


    ÁRBITRO: Bonacina

    AMARELOS:

    EXPULSOS:



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