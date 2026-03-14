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Inter x Atalanta, o replay: contato entre Sulemana e Dumfries, protestos dos nerazzurri. Frattesi pede pênalti

Os lances polêmicos do jogo Inter x Atalanta

Inter x Atalanta é um confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato da Série A. A seguir, todas as jogadas em vídeo analisadas pelo Calciomercato.com.

INTER – ATALANTA Sábado, 14/03, às 15h

ÁRBITRO: MANGANIELLO

ASSISTENTES: PASSERI – ROSSI L.

QUARTO ÁRBITRO: COLLU

VAR: GARIGLIO

AVAR: CHIFFI


  • OS EPISÓDIOS

    87' - Mais reclamações do Inter: Frattesi antecipa-se a Scalvini, que o atinge quando ele já havia soltado a bola; Manganiello dá continuidade à jogada.  

    83' - Protestos do Inter pelo gol de empate de Krstovic: Sulemana pressiona Dumfries, que cai na área, Manganiello dá continuidade à jogada, o atacante da Dea chuta e encontra a defesa de Sommer, que nada pode fazer contra o rebote do centroavante macedônio. Protestos furiosos do Inter pelo contato entre Sulemana e Dumfries, com Chivu sendo expulso. Verificação do VAR, que confirma a decisão do árbitro.

    27' - Gol válido de Pio Esposito: a Atalanta reclama de um possível toque de mão de Dumfries no momento em que a bola para, mas o lateral holandês toca a bola com o peito. 

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