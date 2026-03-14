87' - Mais reclamações do Inter: Frattesi antecipa-se a Scalvini, que o atinge quando ele já havia soltado a bola; Manganiello dá continuidade à jogada.

83' - Protestos do Inter pelo gol de empate de Krstovic: Sulemana pressiona Dumfries, que cai na área, Manganiello dá continuidade à jogada, o atacante da Dea chuta e encontra a defesa de Sommer, que nada pode fazer contra o rebote do centroavante macedônio. Protestos furiosos do Inter pelo contato entre Sulemana e Dumfries, com Chivu sendo expulso. Verificação do VAR, que confirma a decisão do árbitro.

27' - Gol válido de Pio Esposito: a Atalanta reclama de um possível toque de mão de Dumfries no momento em que a bola para, mas o lateral holandês toca a bola com o peito.