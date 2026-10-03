Inter vence o Lumezzane por 2 a 0 em amistoso: Spence e Dimarco em campo, Calhanoglu fora

Havia grande expectativa na Inter para o amistoso de hoje, marcado para Appiano Gentile contra o Lumezzane. Uma partida disputada com portões fechados e que terminou com vitória por 2 a 0 da Inter, com um gol em cada tempo e muitas boas indicações recebidas por Cristian Chivu dos jogadores que permaneceram na Pinetina trabalhando.





A curiosidade, de fato, estava ligada ao processo de integração de Djed Spence ao elenco, em sua primeira aparição com a camisa da Inter, mas também à possível utilização, ou não, de jogadores como Dimarco, Calhanoglu e Stones. E também aqui chegou uma boa notícia.



