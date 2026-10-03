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Ao VivoIngressos
Mkhitaryan InterGetty
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Inter vence o Lumezzane por 2 a 0 em amistoso: Spence e Dimarco em campo, Calhanoglu fora

Inter de Milão
D. Spence
F. Dimarco
H. Calhanoglu

Primeira aparição pela Inter para o inglês e boas notícias para Chivu em campo.

Havia grande expectativa na Inter para o amistoso de hoje, marcado para Appiano Gentile contra o Lumezzane. Uma partida disputada com portões fechados e que terminou com vitória por 2 a 0 da Inter, com um gol em cada tempo e muitas boas indicações recebidas por Cristian Chivu dos jogadores que permaneceram na Pinetina trabalhando.


A curiosidade, de fato, estava ligada ao processo de integração de Djed Spence ao elenco, em sua primeira aparição com a camisa da Inter, mas também à possível utilização, ou não, de jogadores como Dimarco, Calhanoglu e Stones. E também aqui chegou uma boa notícia.


  • A ficha técnica

    Inter-Lumezzane 2 a 0


    INTER: Provedel (Di Gennaro aos 36'); Pavard, Bovo (Kaczmarski aos 36'), Bisseck; Spence (Agbonifo aos 50'), Jones, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Luis Henrique, Dimarco; Thuram.

    Técnico: Cristian Chivu


    LUMEZZANE: Filigheddu, Paghera, D'Agostino, Gauli, Torregrossa, Rocca, Boffelli, Anatriello, Baroncioni, Diodato, Nwachukwu.

    Técnico: Paolo Sammarco.

  • Muitos testes, muitos minutos para Spence

    Um gol em cada tempo, com Mkhitaryan abrindo o placar no primeiro tempo e o segundo gol, que fechou a partida, marcado pelo jovem Agbonifo, que entrou na etapa final no lugar de Spence.


    Uma Inter necessariamente experimental, com quatro pontas de origem em campo ao mesmo tempo e com Spence ganhando bem 50 minutos de jogo antes de ser substituído.

  • 90 minutos para Dimarco, nada de Calhanoglu e Stones

    Federico Dimarco é a outra nota positiva deste amistoso, com o lateral italiano permanecendo em campo durante todos os 90 minutos da partida e demonstrando ter se recuperado por completo do incômodo no joelho.

    Já Hakan Calhanoglu e John Stones não apareceram na súmula, embora o processo de recuperação visando ao jogo contra o Parma, na volta, esteja em dois estágios completamente diferentes. Para o turco, a esperança é grande; para o inglês, ainda será preciso tempo.

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