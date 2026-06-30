Como previsto, o Inter se despediu hoje de Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij, todos com contratos prestes a vencer e sem acordo para renovação. Conforme relata o Calcio e Finanza, com a saída desses jogadores, o Inter terá uma redução de mais de 3,5 milhões de euros nas despesas com amortizações na temporada 2026/27. Já no que diz respeito aos salários, o valor bruto diminuirá em mais de 16,3 milhões de euros. O que mais pesava nesse aspecto era o salário de de Vrij.
AFP
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Inter se desfaz de Sommer, Acerbi, Darmian e de Vrij: economia de 20 milhões
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A amortização de Sommer era de 2.407.228 euros, o salário bruto de 3.275.000, totalizando 5.682.228. Acerbi tinha um valor de amortização de 1.076.184 e um salário bruto de 2.775.000, totalizando 3.851.184. Darmian tinha um amortizamento de 90.279, com salário bruto de 3.275.000, totalizando 3.365.279; De Vrij não tinha custos de amortização, mas tinha um salário bruto de 7.030.000.