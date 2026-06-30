Inter se desfaz de Sommer, Acerbi, Darmian e de Vrij: economia de 20 milhões

Como previsto, o Inter se despediu hoje de Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij, todos com contratos prestes a vencer e sem acordo para renovação. Conforme relata o Calcio e Finanza, com a saída desses jogadores, o Inter terá uma redução de mais de 3,5 milhões de euros nas despesas com amortizações na temporada 2026/27. Já no que diz respeito aos salários, o valor bruto diminuirá em mais de 16,3 milhões de euros. O que mais pesava nesse aspecto era o salário de de Vrij.



