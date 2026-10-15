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Ao VivoIngressos
Lautaro Martinez InterGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Inter, revés com Lautaro Martinez: desconforto muscular nos flexores da coxa esquerda

L. Martinez
Inter de Milão
Campeonato Italiano

Lesão do camisa 10 da Inter

Conforme consta no boletim oficial divulgado pela Inter: "Lautaro Martinez passou hoje por exames clínicos e instrumentais no Instituto Humanitas, em Rozzano. Os exames apontaram um desconforto muscular nos flexores da coxa esquerda".


O quadro do atacante argentino será avaliado nos próximos dias para entender melhor qual poderá ser o prazo de recuperação. No passado, Lautaro nos acostumou a recuperações rápidas, impulsionado também por seu forte sentimento de pertencimento à Inter, pela responsabilidade de ser capitão e pela grande vontade de vencer e de ser protagonista.

  • OS TEMPOS DE RECUPERAÇÃO

    Para uma lesão como a de Lautaro, o tempo de recuperação varia de duas a três semanas, por isso não está descartado que o Toro tente se recuperar a tempo do clássico contra o Milan, em 31 de outubro. É possível, porém, que Lautaro fique afastado por mais tempo e perca todos os jogos da Inter até a pausa para as seleções prevista para novembro.


    Confira todos os compromissos da Inter antes da próxima pausa:

    Bologna x Inter, sábado, dia 17; Inter x Shakhtar, quarta-feira, dia 21; Inter x Fiorentina, domingo, dia 25; Venezia x Inter, quarta-feira, dia 28; Milan x Inter, sábado, 31 de outubro; Feyenoord x Inter, terça-feira, 3 de novembro; Inter x Como, domingo, 8 de novembro.

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