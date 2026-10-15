Conforme consta no boletim oficial divulgado pela Inter: "Lautaro Martinez passou hoje por exames clínicos e instrumentais no Instituto Humanitas, em Rozzano. Os exames apontaram um desconforto muscular nos flexores da coxa esquerda".
O quadro do atacante argentino será avaliado nos próximos dias para entender melhor qual poderá ser o prazo de recuperação. No passado, Lautaro nos acostumou a recuperações rápidas, impulsionado também por seu forte sentimento de pertencimento à Inter, pela responsabilidade de ser capitão e pela grande vontade de vencer e de ser protagonista.