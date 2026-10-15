Para uma lesão como a de Lautaro, o tempo de recuperação varia de duas a três semanas, por isso não está descartado que o Toro tente se recuperar a tempo do clássico contra o Milan, em 31 de outubro. É possível, porém, que Lautaro fique afastado por mais tempo e perca todos os jogos da Inter até a pausa para as seleções prevista para novembro.





Confira todos os compromissos da Inter antes da próxima pausa:

Bologna x Inter, sábado, dia 17; Inter x Shakhtar, quarta-feira, dia 21; Inter x Fiorentina, domingo, dia 25; Venezia x Inter, quarta-feira, dia 28; Milan x Inter, sábado, 31 de outubro; Feyenoord x Inter, terça-feira, 3 de novembro; Inter x Como, domingo, 8 de novembro.